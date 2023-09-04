Пассажиров зажало между тарифом и бюджетом

В комитете по транспорту готовят заявку на дополнительное финансирование из бюджета на случай, если тарифы на проезд в общественном транспорте в 2024 году не изменятся. В ведомстве заявили, что им потребуется 2 млрд рублей, чтобы работать не в убыток в условиях инфляции. Заявку комитет рассчитал исходя из роста уровня инфляции, которая, по прогнозам ЦБ РФ, в 2023 году составит от 5 до 6,5%. Об индексации цен на проезд пока не сообщалось, средства комтранс у Смольного из бюджета также не затребовал. Эксперты разошлись во мнениях, произойдет ли повышение тарифов на проезд до выборов губернатора Петербурга и президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказали в комтрансе, если Смольный оставит тарифы на уровне 2023 года, им потребуется субсидирование деятельности подведомственных государственных предприятий. К ним, в том числе, относятся «Организатор перевозок», «Агентство внешнего транспорта», «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Речь идет примерно о 2 млрд рублей, отметили в пресс-службе. Последнее слово о повышении цен на проезд останется за комитетом по тарифам.

В настоящий момент стоимость разовой поездки по «гостевым» тарифам составляет 70 рублей в метро и 65 в наземном городском транспорте. По карте «Подорожник» — 49 рублей в метро, 44 — на наземном. При оплате проезда «Единой картой петербуржца» стоимость составит 47 рублей в метро и 44 — на наземном. Единые проездные билеты для школьников, студентов и людей без льгот составляет 650; 1305 и 3665 рублей соответственно.

Главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков считает, что стоимость проезда до выборов губернатора Петербурга и президента РФ не изменится. Однако если повышение будет, то на 7%, полагает он. При этом, по его мнению, единый проездной билет в настоящий момент «неадекватно дорого стоит», а для привлечения людей к пользованию общественным транспортом его цена должна стать доступнее. «Стоимость единой карты не должна превышать 2,5 тыс. рублей для центра города и 3,2 тыс. для пригорода. Но это все равно будет дороже, чем в Москве»,— заключает господин Булгаков.

Директор по решениям в области общественного транспорта консалтинговой компании Simetra Владимир Валдин уверен, что повышение тарифов в следующем году однозначно будет. «В Петербурге уже традиционно самый дорогой проездной билет в России. Это говорит о том, что что-то недорабатывается»,— указывает эксперт.

Эксперты обращают внимание, что стоимость транспорта связана с пассажиропотоком: чем он выше, тем цены ниже. «Чтобы увеличить пассажиропоток, транспорт должен стать удобнее и предсказуемее. В том числе нужно повысить скорость: сейчас скорость на многих маршрутах низкая. Необходимо повышать доступность транспорта»,— комментирует господин Валдин. Господин Булгаков также полагает, что для повышения проходимости городу нужно работать над снижением стоимости единого проездного билета.

Во время нулевых чтений бюджета в Законодательном собрании Петербурга замглавы комитета по транспорту Олег Матвеев заявил, что ежегодная индексация менее ощутима для петербуржцев, чем резкие повышения раз в несколько лет. С этим же согласились и эксперты. По их мнению, это лучше как для построения бюджета, так и для психологического ощущения пассажиров.

В августе Смольный решил проработать вопрос о предоставлении льготникам, пенсионерам и инвалидам права на бесплатный проезд в общественном транспорте после 2024 года. Сейчас пенсионеры получают денежную компенсацию, на которую могут приобрести проездной со скидкой.

По данным комитета по транспорту, за первое полугодие 2023-го общественным транспортом Петербурга воспользовались свыше 800 млн пассажиров. Среди них около 327 млн проехали в метрополитене, почти 125 млн — в трамваях и троллейбусах, 156 млн — в автобусах ГУП «Пассажиравтотранс» и еще более 205 млн человек воспользовались услугами негосударственных перевозчиков. Доходы за этот период от перевозки пассажиров и багажа составили свыше 25 млрд рублей, следует из данных комитета.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула