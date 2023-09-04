Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каско выдалось насыщенное, но короткое

Автовладельцы застраховались по полной на время отпуска

Клиенты стали чаще покупать короткие полисы каско сроком на один месяц. При этом самыми популярными остаются страховки с полным покрытием рисков и франшизой. По словам экспертов, рост интереса к коротким полисам связан с учащением поездок в отпуск на машине и низкой ценой в моменте, несмотря на переплату в долгосрочной перспективе.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Популярность месячных полисов каско за неполный третий квартал показала значительный рост, следует из данных «Банки.ру». В июле—августе на подобные страховки пришлось 15% от всех проданных полисов каско. За два месяца доля продаж данного продукта в соответствующем сегменте выросла на 11 п. п.— с 4% по итогам второго квартала. Рост продолжится и в сентябре, уверена руководитель продуктовой разработки страховой вертикали «Банки.ру» Юлия Корнеева.

Каско — добровольное страхование, которое защищает интересы владельца транспортного средства. За первый квартал 2023 года сборы страховщиков в сегменте выросли на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, почти до 58 млрд руб. Выплаты выросли на 2%, до 29 млрд руб. Количество заключенных за первый квартал 2023 года договоров выросло на 44%, до 1,8 млн шт.

По мнению экспертов, рост популярности месячных полисов каско связан с периодом отпусков. Третий квартал приходится на летние месяцы июль, август — в этот период многие начинают активно ездить за город, выбирают для путешествий свое транспортное средство, возрастают и риски, которые водитель хочет закрыть на этот период, например, если он едет на две-три недели в отпуск и на длительное расстояние, поясняет основатель «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

Директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин добавляет, что рост краткосрочных полисов может быть вызван активацией кросс-продаж в ОСАГО.

Привлекает клиентов и низкая цена. Увеличение доли краткосрочных полисов каско связан с развитием у пользователей привычки оплаты в рассрочку, что позволяет значимо уменьшить первый платеж и сразу получить услугу, полагает Юлия Корнеева. При этом в случае наступления страхового случая не требуется оплата полной годовой стоимости полиса каско, добавляет она.

Однако на самом деле краткосрочные продукты всегда дороже длинных. Цена годового полиса каско с единовременной оплатой будет на 10–15% ниже, чем если полис приобретается на месяц, а потом лонгируется, предупреждает директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник. По данным «Банки.ру», средняя цена годового полиса каско в третьем квартале составила почти 53 тыс. руб., а месячного — 6 тыс. руб.

Вместе с тем страхователи продолжают чаще выбирать полисы каско с полным покрытием рисков — их доля на уровне 62%. Доля полисов с покрытием «Угон + Полная гибель» составляет около 26%, а полисы, включающие только риск угона, выбирают в 6% случаев, указывают в «Банки.ру». Больше половины страхователей приобретают полисы с франшизой, по данным маркетплейса.

Сохранение популярности полисов с полным покрытием — индикатор спроса на максимальную страховую защиту на фоне роста стоимости автомобилей и запчастей к ним, поясняют во «Всероссийском союзе страховщиков» (ВСС). Франшиза позволяет снизить стоимость страховки и разделить ответственность между страховщиком и владельцем авто, добавляют там.

«Когда на новые ТС оформляется каско, то доля полисов с франшизами находится на уровне порядка 20–25%, для автомобилей с пробегами — до 50%»,— уточнили в «Совкомбанк страховании». С начала года порядка 30% новых клиентов, приобретающих полисы каско, выбирают программы с франшизой, подтверждают в «Росгосстрахе». Другие опрошенные страховщики не ответили на запросы “Ъ”.

По словам Саида Залиева, вероятно, в октябре доля месячных полисов начнет снижаться и в период с октября по апрель может быть на уровне 5–7% от общих продаж каско, поскольку снизится отпускная активность.

Юлия Пославская

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Еще вы сможете настраивать персональную ленту, управлять рассылками и сохранять статьи, чтобы читать позже

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...