Каско выдалось насыщенное, но короткое

Клиенты стали чаще покупать короткие полисы каско сроком на один месяц. При этом самыми популярными остаются страховки с полным покрытием рисков и франшизой. По словам экспертов, рост интереса к коротким полисам связан с учащением поездок в отпуск на машине и низкой ценой в моменте, несмотря на переплату в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Популярность месячных полисов каско за неполный третий квартал показала значительный рост, следует из данных «Банки.ру». В июле—августе на подобные страховки пришлось 15% от всех проданных полисов каско. За два месяца доля продаж данного продукта в соответствующем сегменте выросла на 11 п. п.— с 4% по итогам второго квартала. Рост продолжится и в сентябре, уверена руководитель продуктовой разработки страховой вертикали «Банки.ру» Юлия Корнеева.

Каско — добровольное страхование, которое защищает интересы владельца транспортного средства. За первый квартал 2023 года сборы страховщиков в сегменте выросли на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, почти до 58 млрд руб. Выплаты выросли на 2%, до 29 млрд руб. Количество заключенных за первый квартал 2023 года договоров выросло на 44%, до 1,8 млн шт.

По мнению экспертов, рост популярности месячных полисов каско связан с периодом отпусков. Третий квартал приходится на летние месяцы июль, август — в этот период многие начинают активно ездить за город, выбирают для путешествий свое транспортное средство, возрастают и риски, которые водитель хочет закрыть на этот период, например, если он едет на две-три недели в отпуск и на длительное расстояние, поясняет основатель «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

Директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин добавляет, что рост краткосрочных полисов может быть вызван активацией кросс-продаж в ОСАГО.

Привлекает клиентов и низкая цена. Увеличение доли краткосрочных полисов каско связан с развитием у пользователей привычки оплаты в рассрочку, что позволяет значимо уменьшить первый платеж и сразу получить услугу, полагает Юлия Корнеева. При этом в случае наступления страхового случая не требуется оплата полной годовой стоимости полиса каско, добавляет она.

Однако на самом деле краткосрочные продукты всегда дороже длинных. Цена годового полиса каско с единовременной оплатой будет на 10–15% ниже, чем если полис приобретается на месяц, а потом лонгируется, предупреждает директор по развитию страхового бизнеса «Сравни.ру» Александр Крайник. По данным «Банки.ру», средняя цена годового полиса каско в третьем квартале составила почти 53 тыс. руб., а месячного — 6 тыс. руб.

Вместе с тем страхователи продолжают чаще выбирать полисы каско с полным покрытием рисков — их доля на уровне 62%. Доля полисов с покрытием «Угон + Полная гибель» составляет около 26%, а полисы, включающие только риск угона, выбирают в 6% случаев, указывают в «Банки.ру». Больше половины страхователей приобретают полисы с франшизой, по данным маркетплейса.

Сохранение популярности полисов с полным покрытием — индикатор спроса на максимальную страховую защиту на фоне роста стоимости автомобилей и запчастей к ним, поясняют во «Всероссийском союзе страховщиков» (ВСС). Франшиза позволяет снизить стоимость страховки и разделить ответственность между страховщиком и владельцем авто, добавляют там.

«Когда на новые ТС оформляется каско, то доля полисов с франшизами находится на уровне порядка 20–25%, для автомобилей с пробегами — до 50%»,— уточнили в «Совкомбанк страховании». С начала года порядка 30% новых клиентов, приобретающих полисы каско, выбирают программы с франшизой, подтверждают в «Росгосстрахе». Другие опрошенные страховщики не ответили на запросы “Ъ”.

По словам Саида Залиева, вероятно, в октябре доля месячных полисов начнет снижаться и в период с октября по апрель может быть на уровне 5–7% от общих продаж каско, поскольку снизится отпускная активность.

Юлия Пославская