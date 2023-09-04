«Цесла» теряет третье лицо

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти привлек ОАО «Сланцевский цементный завод "Цесла"» («Цесла», город Сланцы Ленинградской области) в качестве соответчика по делу об изъятии российских активов нидерландской компании HeidelbergCement (которой на 99,89% принадлежит «Цесла»). Соответствующее прошение на последнем слушании подала Генпрокуратура РФ. Ранее предприятие участвовало в процессе как третье лицо, однако надзорный орган обосновал свою позицию тем, что на казначейский счет завода были зачислены восемь акций двоих умерших лиц и теперь они тоже должны быть изъяты из «чужого незаконного имущества», собственно, как и 55 539 акций самого ОАО «Сланцевский цементный завод "Цесла"», принадлежащих нидерландской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выступавший на процессе представитель «Цеслы» пояснил, что зачисление ценных бумаг произошло по решению суда, которое вступило в законную силу и никем не обжаловалось, но на текущий момент в реестре акционеров пока еще числятся старые владельцы. «Я считаю, что прокуратура некорректно подала исковые требования. Это бесхозное имущество, и по нашему заявлению оно было передано эмитенту»,— сказал он и добавил, что оба держателя акций были сотрудниками завода и получили их во время приватизации. Однако судья принял сторону прокуратуры и приобщил заявление о переводе цементного завода «Цесла» в новый статус.

Ранее на предварительном заседании арбитражный суд не удовлетворил прошение «ХайдельбергЦемент Рус» разделить дело и передать его в суды по месту нахождения активов: в Ленинградскую, Московскую и Тульскую области, а также в Республику Башкортостан. В этот раз ответчики снова высказали синхронную позицию касательно того, что материалы по каждому предприятию нужно выделить в отдельное производство, так как в основе рассматриваются три разных приватизационных процесса. В ответ судья пояснил, что прошлый отказ был мотивирован тем, что дело осложнено участием иностранной компании, а также дал понять, что выделение требований в отдельное производство является правом суда, но не обязанностью.

Компания заявила еще одно ходатайство, где попросила передать дело об истребовании в пользу государства долей российской «дочки» HeidelbergCement и акций ОАО «Гурово-Бетон», АО «Сырьевая компания» и ОАО «Сланцевский цементный завод "Цесла"» (все входят в HeidelbergCement) в Санкт-Петербургский городской суд. Представитель юрлица обосновал прошение привлечением в качестве ответчиков, в том числе физических лиц. Поскольку данный спор не был признан корпоративным, отметил юрист, то рассматриваться он должен в суде общей юрисдикции. «У нас спор не может быть немножко корпоративным, немножко нет»,— поддержал его коллега из HeidelbergCement. Но данная просьба также не была удовлетворена. Судья подчеркнул, что спор, как ни крути, в любом случае экономический. «Физическими лицами для чего акции приобретались? Для того чтобы получить выгоду. Не просто так же»,— указал он.

Кроме того, судья не стал рассматривать еще два заявленных ходатайства «ХайдельбергЦемент Рус» о привлечении третьих лиц и рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей по причине того, что они были поданы после официального завершения предварительного заседания 25 августа.

Череду отказов разбавило разве что согласие судьи позвать на следующее слушание свидетеля. На этом настаивал представитель сланцевской «Цеслы». Он заявил, что суду необходимо выслушать старейшего сотрудника предприятия. «Он отработал около 40 лет и прошел все стадии — от рабочего до члена профсоюзной организации. Активно участвовал в приватизации и может дать важные пояснения»,— заявил юрист.

В завершение со стороны «ХайдельбергЦемент Рус» поступили жалобы на нехватку времени для подготовки к слушаниям. «Вам три месяца дай, также потом скажете, что еще не готовы: будете своими делами заниматься и в последнюю неделю процессом. Поэтому суд всех стимулирует таким образом»,— сказал судья и назначил следующую встречу на 13 сентября.

После заседания представителям компаний-ответчиков явно было о чем поговорить между собой. В коридоре ожидаемо звучали возмущенные реплики и горькие смешки. На просьбу «Ъ-СПб» дать комментарий все лишь разводили руками в духе: «Что тут добавить? Сами все видели». Кто-то обронил: «Это уже не национализация — это продолжение спецоперации». Уже на выходе один из участников процесса почему-то попросил корреспондента «Ъ-СПб» позвать в следующий раз с собой «Первый канал».

В конце августа Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал рассматривать дело по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании из «чужого незаконного владения» компанией HeidelbergCement Central Europe East Holding B. V. в пользу государства 100% долей в уставном капитале ООО «ХайдельбергЦемент Рус», 277 369 обыкновенных акций АО «Сырьевая компания», 55 539 акций ОАО «Сланцевский цементный завод "Цесла"» и 100% акций ОАО «Гурово-Бетон» — в пользу Тульской области.

Андрей Кучеров