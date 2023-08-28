С HeidelbergCement разберутся в одном месте

В Санкт-Петербурге арбитраж отказал компании германского миллиардера Людвига Меркле HeidelbergCement в передаче дел в суды по месту нахождения активов — в Ленинградскую, Московскую и Тульскую области, а также Башкирию. С таким ходатайством на предварительном заседании обратились представители иностранной фирмы и ее российской «дочки». Ранее Генпрокуратура РФ потребовала арестовать акции ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», АО «Сланцевый цементный завод "Цесла"» и ОАО «Гурово-Бетон», поскольку они записаны на юрлицо «из недружественного государства». Представители компании, в свою очередь, считают, что с момента приватизации заводов уже много воды утекло и по каждому эпизоду нужно разбираться отдельно. Эксперты же ситуацию с HeidelbergCement называют «очень тревожной», а мотивацию прокуратуры — «странной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело по иску Генпрокуратуры о взыскании российских активов HeidelbergCement будет рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Дело по иску Генпрокуратуры о взыскании российских активов HeidelbergCement будет рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области на днях прошло предварительное заседание по иску Генпрокуратуры РФ об истребовании из «чужого незаконного владения» компанией HeidelbergCement Central Europe East Holding B. V. (Нидерланды) в пользу государства 100% долей в уставном капитале ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (российская «дочка» HeidelbergCement, зарегистрирована в Подмосковье), 277 369 обыкновенных акций АО «Сырьевая компания» (входит в АО «Башкирская содовая компания»), 55 539 акций АО «Сланцевый цементный завод "Цесла"» (Ленинградская область) и четырех акций у Сергея Бондарева и одной — у Людмилы, Евгения, Оксаны Порозовых (владеют ей в равных долях), а также 100% акций ОАО «Гурово-Бетон» — в пользу Тульской области.

На слушании представители HeidelbergCement и «ХайдельбергЦемент Рус» заявили ходатайства о привлечении к делу третьих лиц и рассмотрении его с участием арбитражных заседателей, а также о выделении каждого из требований истца в отдельные производства и передаче их к рассмотрению в арбитражные суды Республики Башкирия, Ленинградской, Московской и Тульской областей — по месту нахождения активов. «Мы полагаем, что истцом необоснованно соединены в одно заявление несколько требований, которые не связаны между собой ни по обстоятельствам, которые подлежат доказыванию в данном деле, ни по представленным доказательствам»,— пояснил представитель HeidelbergCement.

По его словам, в основе иска лежат факты предполагаемой незаконной приватизации трех российских предприятий в различных регионах, которые прошли приватизацию в 1990-х годах. «Это были совершенно разные этапы приватизации, включавшие различные взаимоотношения с государственными местными и федеральными органами. Все обстоятельства абсолютно не совпадают по каждой из этих компаний»,— подчеркнул юрист.

По мнению стороны, выделение в отдельные производства также могло бы значительно упростить судебный процесс. Однако прокуратура выступила против удовлетворения заявленного ходатайства, пояснив, что рассмотрение дела в Санкт-Петербурге будет наилучшим вариантом. «Исходя из объединения по бенефициарному владельцу (HeidelbergCement) и установленному контролю, а также большему количеству ответчиков на территории области»,— обосновала позицию прокурорский работник.

Суд принял сторону надзорного ведомства и в прошении представителям HeidelbergCement отказал. После того как к материалам дела был приобщен ряд документов, судья объявил, что следующее заседание назначено на 1 сентября.

В начале августа суд наложил обеспечительные меры в виде ареста на российские компании по иску генпрокуратуры об изъятии в пользу государства в том числе на три цементных завода, связанных с группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле. В ходатайстве ведомства сказано, что HeidelbergCement Central Europe East Holding зарегистрирована на территории другой страны и «может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке».

Ситуация с HeidelbergCement очень тревожная для страны, поскольку речь идет, по сути, о национализации предприятия, но при этом мотивация прокуратуры в данном случае очень странная, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Есть какая-то деятельность, которую, условно говоря, российские власти могут считать недружественной, когда предприятия взяли и остановили производство,— например, случай с Samsung или LG. Тут логика понятна. Однако, что касается HeidelbergCement, Danone или "Балтики", тут совершенно другая ситуация»,— пояснил он. Господин Бурмистров подчеркнул, что такого рода выборочность крайне негативно влияет на инвестиционный климат в стране и создает большие коррупционные риски. «Нет общих правил игры — и вот это самое печальное»,— заключил эксперт.

16 августа президент России Владимир Путин дал поручение по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ускорить перевод активов бизнеса, особенно в ключевых отраслях и секторах экономики, в юрисдикцию РФ. Согласно опубликованному на сайте Кремля распоряжению, глава государства поручил запустить механизм для восстановления контроля российских лиц над отечественными компаниями, если «такой контроль осуществляется через иностранные юридические лица и фактически утрачен» из-за действий недружественных стран.

При этом, выступая на ПМЭФ, Владимир Путин заявил, что Россия «не закрывает двери» для иностранного бизнеса.

Андрей Кучеров