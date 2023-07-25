Госдума во 2-м чтении разрешила ограничить иностранное участие в новостных агрегаторах

Госдума во втором чтении одобрила законопроект об ограничении иностранного участия в новостных агрегаторах. Согласно документу, контрольный пакет акций (более 50%) в новостных агрегаторах РФ должен принадлежать российским лицам.

Изменения планируется ввести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Законопроект запрещает, чтобы владельцами сайтов были следующие лица:

иностранное государство;

международная организация;

иностранное юридическое лицо;

российское юридическое лицо с иностранным участием;

иностранцы или граждане России, имеющие гражданство другого государства.

Вышеперечисленным лицам также запрещается владеть и управлять более чем 20% акций новостного агрегатора. Документ в том числе устанавливает, что размещение информации о способах обхода блокировок информационных ресурсов может стать основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Среди поправок к закону — запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных почтовых сервисов. В случае принятия закона с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах рунета можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или «Госуслуг».

Законопроект был внесен в Госдуму 22 октября 2018 года группой депутатов во главе с Антоном Горелкиным («Единая Россия»). В своем Telegram-канале Антон Горелкин связывает инициативу с «обеспечением гарантии сохранности персональных данных» на более высоком уровне.

Полина Мотызлевская