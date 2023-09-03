Пробка к Крымскому мосту со стороны Тамани за два часа выросла в три раза

Очередь из автомобилей на проезд по Крымскому мосту со стороны Кубани выросла в три раза за несколько часов утром 3 сентября. Об этом сообщил оперативный штаб Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На 07:00 проезда в пробке ожидали 40 транспортных средств. К 09:00 затор увеличился до 150 автомобилей. Со стороны Крыма затруднений в проезде не наблюдается.

По данным сервиса «Яндекс Карты», протяженность пробки составляет около 3 км.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 1 и 2 сентября ВСУ трижды попытались атаковать Крымский мост. Все попытки нанесения удара по объекту были предотвращены российскими военными.

Анастасия Донскова

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