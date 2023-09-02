Минобороны: ВСУ пытались снова атаковать Крымский мост

Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, первая попытка нанесения удара была предпринята 1 сентября в 23:15. Удар полупогружным безэкипажным катером был совершен 2 сентября около 02:10 по мск. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Через 10 минут был уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер.

В конце августа силы морской авиации Черноморского флота сорвали попытку отряда сил специальных операций ВСУ высадиться на побережье Крыма. Около полуночи 30 августа самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных военных катера с 50-ю военнослужащими.

Татьяна Ручкина

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