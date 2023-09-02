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Основатель Foxconn Терри Гоу покинул компанию

Основатель тайваньской Foxconn Technology Терри Гоу покинул пост члена совета директоров компании. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании. В конце августа бизнесмен объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня.

Терри Гоу

Терри Гоу

Фото: Ann Wang/File Photo, Reuters

Терри Гоу

Фото: Ann Wang/File Photo, Reuters

В заявлении Foxconn говорится, что Терри Гоу ушел в отставку «по личным причинам». Пост главы компании он покинул еще четыре года назад.

28 августа, после объявления о намерении представить свою кандидатуру на выборах Тайваня в 2024 году, Терри Гоу заявил, что готов пожертвовать своими активами в Китае. Так он ответил на вопрос о конфликте интересов, связанных с тем, что Foxconn инвестирует большие средства в Китай.

О намерении баллотироваться в президенты в 2024 году миллиардер начал говорить в начале 2023 года. Он выдвигается в качестве независимого кандидата. Терри Гоу пообещал обеспечить Тайваню мирное существование.

В апреле 2019 года Терри Гоу также планировал баллотироваться в президенты Тайваня от партии Гоминьдан. Однако в июне 2019 года проиграл праймериз и вышел из партии, а затем отказался участвовать в выборах.

Лусине Баласян

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