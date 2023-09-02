Нобелевский фонд отменил приглашение посла России на церемонию вручения премий

Нобелевский фонд сообщил, что отзывает направленные послам России, Белоруссии и Ирана приглашения посетить церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме. Ранее решение фонда пригласить представителей этих трех стран на церемонию вызвало в Швеции большой общественный резонанс и было, в частности, раскритиковано премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

«Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — то есть, не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло»,— говорится в официальном заявлении фонда. В организации подчеркнули, что решили отменить приглашение послов именно из-за «резкой реакции» в Швеции.

Накануне исполнительный директор фонда заявлял, что организация решила пригласить глав диппредставительств России, Белоруссии и Ирана в Швеции, чтобы отметить «важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ».

Церемония вручения Нобелевских премий состоится в Стокгольме 10 декабря. В прошлом году послов России и Белоруссии на церемонию приглашать не стали, объяснив это началом спецоперации России на Украине.

Александр Кислов