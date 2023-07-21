Посещаемость уральских ТЦ снизилась на 24% по сравнению с 2019 годом

Посещаемость уральских торговых центров снизилась на 24% по сравнению с допандемийным 2019 годом. При этом, по данным компании Focus Technologies, по итогам первого полугодия показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в ТЦ Урала оказался сопоставим с уровнем аналогичного периода 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В первом квартале он был на 4% ниже, чем в прошлом году, тогда как во втором квартале на 4% превысил уровень 2022 года. Как рассказал «Ъ-Урал», руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, большую часть первого квартала 2022 года на показатели потребительского рынка еще не оказывали влияние санкции и связанные с этим снижение покупательной способности россиян, а также уход ряда международных брендов, магазины которых являлись якорными.

В апреле-начале мая прошлого года были зафиксированы одни из самых низких показателей. «Что касается отставания от уровня 2019 года, то оно остается достаточно значительным на протяжении уже долгого времени. Дело в том, что в следующем за ним 2020 году в период наиболее серьезных ограничений на посещение объектов торговли, многие наиболее консервативные в своем поведении потребители впервые попробовали онлайн сервисы заказа товаров и услуг, и в том числе доставки продуктов. Так, часть посетителей, оценив ряд преимуществ е-commers, сократила количество визитов в ТЦ в дальнейшем»,— прокомментировал господин Васильев.

Он также отметил, что в целом динамика среднедневной аудитории торговых центров сейчас «демонстрирует признаки стабилизации».

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