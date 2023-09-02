Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Пхеньян пока это никак не комментировал.

Пуск состоялся около 4:00 2 сентября по местному времени (22:00 1 сентября по московскому). Характеристики ракет не приводятся. Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США».

Агентство «Рёнхап» отмечает, что пуски произошли спустя несколько дней после совместных учений Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield. Пхеньян расценивал их как репетицию вторжения.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Готовься к ядерной зиме летом».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...