Казахстану приказано уйти в IT

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу объявил о новом экономическом курсе. Должно измениться буквально все — от инфраструктуры и энергетики до малого бизнеса. Попутно республике надлежит превратиться в IT-страну. Главным по реформам назначено правительство, которое будет действовать без оглядки на администрацию президента. Эксперты осторожно комментируют замах господина Токаева: в новейшей истории Казахстана уже случалось, что масштабные реформы объявлялись, но не воплощались в жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания народу

Фото: Пресс-служба президента Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время послания народу

Фото: Пресс-служба президента Казахстана

Каждый год 1 сентября Касым-Жомарт Токаев со своим посланием народу приходит в парламент. Это уже традиция. В прошлом году в первый день осени он объявил о масштабных политических реформах, которые были оперативно осуществлены. С подачи господина Токаева, напомним, было установлено, что глава государства избирается только на один срок, но на семь лет. Об этом он, собственно, напомнил в нынешнем своем послании.

«Как вы знаете, с прошлого года в стране проводятся масштабные политические преобразования. За полтора года осуществлены кардинальные изменения. Принятые меры позволили обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Таким образом, еще более укоренилась формула "сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство"»,— сообщил господин Токаев.

Попутно в Казахстане окончательно демонтировали вертикаль власти, выстроенную за время правления Нурсултана Назарбаева — предшественника нынешнего лидера страны. Ключевых постов лишились связанные с ним люди и родня. Некоторые оказались за решеткой или под следствием.

Сделанное, по мнению Касым-Жомарта Токаева, позволило «обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти». И теперь, как он заверил, настало время «совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями», чтобы Казахстан стал по-настоящему развитой страной.

В многостраничном послании под названием «Экономический курс справедливого Казахстана» говорится о переменах, которые должны произойти буквально во всех сферах экономики за три года. Для решения наиболее сложных задач сроки могут быть увеличены. «У нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан»,— провозгласил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, стране следует срочно заняться импортозамещением — создать цикл производства с высокой долей локализации, который позволил бы Казахстану снизить зависимость от импортных поставок. При этом готовыми надлежит быть не только к труду, но и к обороне.

«Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием»,— отметил казахстанский президент.

Еще одна амбициозная цель, которую Касым-Жомарт Токаев назвал «стратегической»,— стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. О полезных ископаемых, добыча которых для Казахстана важный источник пополнения бюджета, президент тоже не забыл: «Довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 млн до не менее чем 2,2 млн квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира».

Другая задача — перестать импортировать электроэнергию и обеспечить себя ею самостоятельно. «Казахстан в принципе не должен импортировать электроэнергию, быть зависимым от соседних стран. То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства»,— сказал господин Токаев.

Задачей, и тоже стратегической, президент назвал превращение Казахстана в IT-страну: «Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. До конца текущего года этот показатель может достичь $500 млн. Но и это не предел. Новая задача правительства — довести экспорт IT-услуг до $1 млрд к 2026 году».

По словам господина Токаева, в целом предстоит реализовать «ряд по-настоящему судьбоносных для Казахстана проектов», что позволит «перейти к качественно другой модели развития».

Чтобы обеспечить нужную скорость и глубину реформ, решено перенастроить и политический каркас.

«Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы,— заявил господин Токаев.— Поэтому она сама в первую очередь нуждается в трансформации».

Суть трансформации будет заключаться в изменении существующей практики, когда любое более или менее значимое решение как отраслевых министерств, так и правительства принималось в администрации президента или по согласованию с ней. Отныне же, решил глава государства, администрация должна стать «политическим штабом», который «сконцентрирует усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики». Правительство страны будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики.

«Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой без волокиты и бюрократии, без согласований с администрацией президента»,— решил Касым-Жомарт Токаев.

Что касается работы самого кабинета министров, то, убежден глава Казахстана, министры, а также акимы (главы) регионов должны быть самостоятельны в рамках своих отраслевых или региональных задач.

Экономист, директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев называет послание «разноуровневым». «Новая экономическая модель собрана из отраслевых и общеэкономических мер. Четко обозначены отраслевые приоритеты — это обрабатывающая промышленность, туризм, агропромышленный комплекс, энергетика и транспорт. Здесь было много конкретики»,— заявил господин Ошакбаев в беседе с “Ъ”.

Отмена согласований экономических решений с администрацией президента, по его мнению, «развязывает руки» правительству и министерствам, однако «вряд ли это приведет к серьезным содержательным изменениям»: «И до сегодняшнего дня у правительства было достаточно влияния на экономическую ситуацию в стране».

Политолог Газиз Абишев указывает на то, что «каких-то прорывных предложений в этом послании проговорено не было». «То, что назвал президент — развитие переработки с опорой на внутренние ресурсы и развитие логистического потенциала страны,— это то, что реализовывалось в рамках бывшей госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития и программы "Нурлы Жол" (инфраструктурная программа.— “Ъ”). Эти большие программы были скорее провалены, чем реализованы, и сейчас мы видим менее шапкозакидательское, более реалистичное стремление проторить дорогу. Наверное, в этом и заключается экономическая модель»,— сказал эксперт “Ъ”.

Что касается отделения правительства от администрации президента, то, как отмечает политолог, это, с одной стороны, аппаратная победа правительства и премьера. «С другой стороны, это может быть попыткой переложить ответственность на правительство, а администрация будет заниматься более "чистыми" вопросами: правовыми, идеологическими и внешнеполитическими»,— говорит Газиз Абишев.

При этом, отмечает он, есть опасность, что министры будут намного более аккуратными и, «учитывая казахстанскую практику уголовного преследования (чиновников.— “Ъ”), будут все бюрократизировать, добавляя согласований и по горизонтали, и по вертикали».

Александр Константинов, Астана; Владимир Соловьев