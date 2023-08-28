России не подфрахтило

Как выяснил “Ъ”, несмотря на мировую тенденцию по падению стоимости фрахта для нефтяных грузов, в РФ она практически перестала снижаться. Причиной является то, что ряд судовладельцев ушли из российских портов из-за опасений вторичных санкций США в условиях, когда российская нефть торгуется выше потолка ЕС и G7 цены на нефть из РФ (установлен на уровне $60 за баррель). Кроме того, участившиеся атаки дронов ВСУ вызвали рост страховой премии за военные риски в Черном море. Однако собеседники “Ъ” считают, что ниша ушедших компаний может быть занята и теневым флотом, который активно увеличивают компании РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Стоимость фрахта нефтяных танкеров на маршрутах из российских портов к середине августа практически перестала снижаться, даже несмотря на обещанное РФ ограничение экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из обзора агентства Argus «Нефтетранспорт». Так, стоимость фрахта судов Aframax и Suezmax из Новороссийска до западного побережья Индии сохранилась на уровне $3,9 млн и $4,4 млн за рейс соответственно, как и в конце июля. Кроме того, страховка для судов в регионе подорожала до $1 млн (примерно на $200 тыс.) за рейс из-за военных рисков, связанных, в частности, с участившимися атаками украинских дронов. При этом ставки из портов Балтики в индийском направлении, напротив, снизились на $200 тыс. и составляют $4,85 млн за рейс.

Стоимость фрахта судов из российских портов замедлила свое падение из-за уменьшения числа судов, готовых перевозить российскую нефть.

Ряд судовладельцев перенаправили свой флот из российских портов, поскольку они опасаются вторичных санкций со стороны США, в то время как российская нефть с июля торгуется по цене выше установленного странами G7 потолка (установлен на уровне $60 за баррель).

Речь идет в основном о греческих компаниях. Но некоторые из них, несмотря на санкционные риски, продолжают предоставлять свой флот для перевозок российской нефти. Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что ушедшие с рынка перевозок российской нефти компании будут замещены. В частности, по данным “Ъ”, российские компании продолжают привлекать суда для увеличения своего теневого флота.

Мировые ставки фрахта в условиях жесткой конкуренции между судовладельцами на фоне ограничения предложения РФ и Саудовской Аравией продолжают снижаться. «В регионе Атлантики, Средиземноморья количество наливного флота превалирует над количеством грузов, предлагаемых к перевозке. Много судов, которые ранее работали с российскими грузами, сейчас стоят в ожидании, и судовладельцы соглашаются на снижение стоимости аренды»,— цитирует Argus одного из брокеров.

Ставки фрахта для морского экспорта России должны вырасти в сентябре—октябре, по мере того как российский экспорт будет увеличиваться, считает Виктор Катона из Kpler. В июле—августе морской экспорт составлял 3–3,1 млн б/с, однако к октябрю рынок должен вернуться к прежним показателям — 3,5 млн б/с и выше. По его словам, вместо 145 танкеров в месяц к октябрю среднемесячное использование возрастет до 160 танкеров.

Несмотря на рост так называемого серого флота, примерно треть поставок все еще происходит с использованием европейских, преимущественно греческих, судоходных компаний, отмечает господин Катона. Повышенные темпы экспорта неизбежно повысят ставки фрахта по маршруту Прибалтика—Индия как раз в тот момент, когда европейские нефтяные рынки уходят «в спячку», вызванную сезонными ремонтами на НПЗ.

В Черном море ставки фрахта, достигшие минимума в середине августа, последние две недели растут. Размер страховой выплаты на военные риски вырос по крайней мере на $200 тыс. и составляет уже почти $1 млн на судно, к тому же некоторые греческие компании не определились, готовы ли они продолжать транспортировать российские партии, объясняет Виктор Катона. «Ряд греческих компаний все еще в игре, однако сузившийся пул судовладельцев сейчас может требовать роста ставок»,— говорит он. В отличие от прибалтийских портов, однако, рост объема экспорта по Черному мору в сентябре будет незначителен, к тому же после недавних атак судов в Черном море дронами экспортеры могут не захотеть брать на себя излишние риски, которые полностью отсутствуют в Прибалтике.

Дмитрий Козлов