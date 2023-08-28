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Коммерсантъ FM
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России не подфрахтило

Стоимость перевозки нефти из РФ почти перестала снижаться

Как выяснил “Ъ”, несмотря на мировую тенденцию по падению стоимости фрахта для нефтяных грузов, в РФ она практически перестала снижаться. Причиной является то, что ряд судовладельцев ушли из российских портов из-за опасений вторичных санкций США в условиях, когда российская нефть торгуется выше потолка ЕС и G7 цены на нефть из РФ (установлен на уровне $60 за баррель). Кроме того, участившиеся атаки дронов ВСУ вызвали рост страховой премии за военные риски в Черном море. Однако собеседники “Ъ” считают, что ниша ушедших компаний может быть занята и теневым флотом, который активно увеличивают компании РФ.

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Стоимость фрахта нефтяных танкеров на маршрутах из российских портов к середине августа практически перестала снижаться, даже несмотря на обещанное РФ ограничение экспорта на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), следует из обзора агентства Argus «Нефтетранспорт». Так, стоимость фрахта судов Aframax и Suezmax из Новороссийска до западного побережья Индии сохранилась на уровне $3,9 млн и $4,4 млн за рейс соответственно, как и в конце июля. Кроме того, страховка для судов в регионе подорожала до $1 млн (примерно на $200 тыс.) за рейс из-за военных рисков, связанных, в частности, с участившимися атаками украинских дронов. При этом ставки из портов Балтики в индийском направлении, напротив, снизились на $200 тыс. и составляют $4,85 млн за рейс.

Стоимость фрахта судов из российских портов замедлила свое падение из-за уменьшения числа судов, готовых перевозить российскую нефть.

Ряд судовладельцев перенаправили свой флот из российских портов, поскольку они опасаются вторичных санкций со стороны США, в то время как российская нефть с июля торгуется по цене выше установленного странами G7 потолка (установлен на уровне $60 за баррель).

Речь идет в основном о греческих компаниях. Но некоторые из них, несмотря на санкционные риски, продолжают предоставлять свой флот для перевозок российской нефти. Собеседники “Ъ” в отрасли считают, что ушедшие с рынка перевозок российской нефти компании будут замещены. В частности, по данным “Ъ”, российские компании продолжают привлекать суда для увеличения своего теневого флота.

Мировые ставки фрахта в условиях жесткой конкуренции между судовладельцами на фоне ограничения предложения РФ и Саудовской Аравией продолжают снижаться. «В регионе Атлантики, Средиземноморья количество наливного флота превалирует над количеством грузов, предлагаемых к перевозке. Много судов, которые ранее работали с российскими грузами, сейчас стоят в ожидании, и судовладельцы соглашаются на снижение стоимости аренды»,— цитирует Argus одного из брокеров.

Ставки фрахта для морского экспорта России должны вырасти в сентябре—октябре, по мере того как российский экспорт будет увеличиваться, считает Виктор Катона из Kpler. В июле—августе морской экспорт составлял 3–3,1 млн б/с, однако к октябрю рынок должен вернуться к прежним показателям — 3,5 млн б/с и выше. По его словам, вместо 145 танкеров в месяц к октябрю среднемесячное использование возрастет до 160 танкеров.

Глава «Роснефти» предлагает вывозить больше нефтепродуктов на восток за счет угля

Несмотря на рост так называемого серого флота, примерно треть поставок все еще происходит с использованием европейских, преимущественно греческих, судоходных компаний, отмечает господин Катона. Повышенные темпы экспорта неизбежно повысят ставки фрахта по маршруту Прибалтика—Индия как раз в тот момент, когда европейские нефтяные рынки уходят «в спячку», вызванную сезонными ремонтами на НПЗ.

В Черном море ставки фрахта, достигшие минимума в середине августа, последние две недели растут. Размер страховой выплаты на военные риски вырос по крайней мере на $200 тыс. и составляет уже почти $1 млн на судно, к тому же некоторые греческие компании не определились, готовы ли они продолжать транспортировать российские партии, объясняет Виктор Катона. «Ряд греческих компаний все еще в игре, однако сузившийся пул судовладельцев сейчас может требовать роста ставок»,— говорит он. В отличие от прибалтийских портов, однако, рост объема экспорта по Черному мору в сентябре будет незначителен, к тому же после недавних атак судов в Черном море дронами экспортеры могут не захотеть брать на себя излишние риски, которые полностью отсутствуют в Прибалтике.

Дмитрий Козлов

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