«Кровные» родственники

Сегодня в московском Саду имени Баумана открывается фотовыставка «Встреча близнецов». Она приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается каждый год в третью субботу сентября. В этот день люди, которые пережили пересадку костного мозга, говорят: «Спасибо, донор!» — тем, кто поделился с ними кроветворными клетками. Для таких пациентов пересадка — последний шанс. Выставка представляет трогательные кадры встречи доноров и спасенных ими пациентов.

Георгий обнимает Марину, Дарья — Саида, Леша жмет руку Рустаму, а Ярослав дарит цветы Валерии. Все они рады видеть друг друга, хотя встретились впервые в жизни. Все они не родственники и совсем не похожи внешне, но при этом они — генетические близнецы. Да, так бывает. У людей, живущих за сотни километров друг от друга, может быть очень схожий генотип. Если человеку необходима трансплантация костного мозга, то генетический близнец может поделиться с ним своими кроветворными клетками.

Вот только найти такого близнеца очень непросто. Шанс отыскать неродственного совместимого донора — один к 10 тыс. Если врачу необходимо найти донора для больного, он заходит в специальную базу — регистр доноров костного мозга и в ней ищет такой же генетический код, как у своего пациента. База состоит из добровольцев, которые знают о проблеме, понимают, что поделиться своими кроветворными клетками — это безопасная процедура, и готовы добровольно и безвозмездно дать шанс на жизнь незнакомому человеку.

Через два года после трансплантации реципиент и донор могут встретиться и познакомиться друг с другом, если они оба согласны. И от такой возможности отказываются немногие. Ведь пациент может лично поблагодарить за спасение жизни, а донор — вживую увидеть результат своих усилий.

Год назад на одном из прогулочных теплоходов на Москве-реке проходила такая встреча — знакомство четырех пар новых «кровных» родственников. Самому маленькому участнику встречи Ярославу было всего семь лет, и он еще не очень понимал, какой редкий шанс ему выпал: клетки от неродственного донора Валерии помогли мальчику побороть редкую генетическую болезнь. А вот Валерия разбирается в теме, ведь она будущий врач. Ярослав пришел на встречу вместе с мамой Ольгой, которая принесла торт и большой букет цветов. Благодарить донора цветами — негласная традиция на встречах генетических близнецов. Другие участники встречи тоже пришли со своими близкими — родителями и детьми. Общались очень тепло, многие не стеснялись ни слез, ни улыбок. А родители Георгия признались, что для них донор Марина сразу стала родным человеком и членом семьи, ведь она поделилась клетками костного мозга, и только благодаря этому их сын жив. После встречи они позвали Марину к себе в гости.

«Мы делимся с вами этими кадрами и призываем задуматься о том, что, возможно, именно вы кому-то можете дать шанс на спасение и благодаря вашим кроветворным клеткам в ком-то продолжится жизнь, которая почти оборвалась»,— говорят организаторы выставки.

Фотовыставка «Встреча близнецов» — это часть проекта «Важен каждый» Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Проект реализуется в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы при поддержке Сада имени Баумана и Департамента культуры Москвы.

Выставка открывается сегодня и продлится до конца сентября.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда