Священнику Иоанну Курмоярову назначили три года колонии по делу о фейках

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил иеромонаха Иоанна Курмоярова к трем годам колонии общего режима за видео в социальных сетях по статье о распространении фейков (ст. 207.3 УК РФ). Судья признал, что публикации содержат ложную информацию о вооруженных силах России, сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иоанн Курмояров

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Иоанн Курмояров

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Накануне прошли прения, в ходе которых священник заявил, что выкладывал видео в соцсети из-за личных переживаний, вызванных российско-украинским конфликтом, так как в нем по обе стороны участвуют православные христиане. Он также назвал себя пацифистом и попросил не приравнивать его к политику и госслужащему. Курмояров напомнил, что полностью признал свою вину, и заявил, что следствие не имеет возможности объективно установить мотивы церковнослужителя по причине отсутствия богословского образования. Тогда обвинение запросило ему семь лет лишения свободы при десяти максимальных по этой статье.

Кроме того, прокурор запросил и запрет заниматься управлением сайтами на два года. Всего суд признал недостоверными 63 материала дела, размещенных в соцсетях священника с 24 февраля по 6 июня 2022 года. Курмояров в последнем слове попросил прощения у тех, кого мог оскорбить своими словами.

Священник находится в СИЗО больше года — с июня 2022-го. Уголовное преследование в отношении него началось после публикаций видеороликов на канале «Православный виртуальный приход» на YouTube, где священник критиковал руководство РПЦ и обсуждал специальную военную операцию на территории Украины. Отметим, что Курмояров переехал с Украины в Россию в 2018 году. Там в отношении него было возбуждено уголовное дело за демонстрацию георгиевской ленточки.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Пучкова, Андрей Кучеров, Санкт-Петербург