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В Петербурге суд вынес приговор священнику Иоанну Курмоярову по делу о фейках

Приговором Калининского районного суда Санкт-Петербурга иеромонах Иоанн Курмояров получил три года колонии общего режима за публикацию ложной информации о Вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ), сообщает корреспондент «Ъ-СПб» из зала суда. Из этого срока вычтут время, которое он провел в СИЗО.

Фото: Константин Леньков

Фото: Константин Леньков

Накануне обвинение запросило семь из десяти возможных лет лишения свободы для священнослужителя и запрет заниматься управлением сайтов на два года.

На предпоследнем заседании он просил не отправлять его в колонию и объяснил, чем отличается позиция активиста от размышлений христианина. Господин Курмояров еще в очередной раз подчеркнул, что полностью признал свою вину и отметил, что следствие не может объективно установить его мотивы из-за отсутствия богословского образования.

Иеромонах рассказал о том, что он с 2014 года глубоко переживал за отношения между Россией и Украиной, потому что с обоих сторон конфликта находятся православные христиане.

Иоанн Курмояров содержится в следственном изоляторе с июня прошлого года. Об этом «Ъ-СПб» подробно рассказывал. Поводом для преследования стали его видеоролики на YouTube, где подсудимый рассказывал о ходе специальной военной операции, а также критиковал руководство РПЦ.

В начале августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против почетного доктора Санкт-Петербургского христианского университета и бывшего председателя Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрия Сипко за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Андрей Кучеров

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