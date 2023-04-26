Дело иеромонаха отправлено на второй круг

Калининский районный суд 25 апреля принял решение начать рассмотрение дела бывшего иеромонаха РПЦ Иоанна Курмоярова заново из-за смены судьи Юлии Ольшевской. С 10 апреля вести заседания будет ее коллега Екатерина Тямина. Священника обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Сам господин Курмояров свою вину признает и просит заменить ему меру пресечения на не связанную с заключением, однако суд оставил его в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Православный виртуальный приход / Youtube Фото: Кадр из видео Православный виртуальный приход / Youtube

55-летний Иоанн Курмояров находится в следственном изоляторе «Кресты» с июня 2022 года. Гособвинение считает, что мужчина распространял фейки о российской армии посредством размещения видеозаписей в сети. На данный момент следствие насчитало 65 таких эпизодов. В частности, сотрудников центра по борьбе с экстремизмом наиболее заинтересовали его высказывания в ролике «Кто будет в аду, а кто в раю?», который был опубликован на его YouTube-канале «Виртуальный православный приход». Название видео отсылает к фразе президента России ВладимираПутина «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», которую он озвучил на заседании клуба «Валдай» в 2018 году. На записи священнослужитель критически высказывался о специальной военной операции на Украине и сам называл «фейками» информацию российских властей о проведении СВО.

Ранее суд назначил дополнительную лингвистическую экспертизу по уголовному делу. Гособвинителя не устроило, что в ходе предварительного следствия анализу было подвергнуто лишь пять записей из более чем 60 в его видеоблоге. На судебном слушании 25 апреля сторона защиты запросила перенос заседания, чтобы получить возможность внимательно ознакомиться с новой экспертизой.

В своей просьбе изменить меру пресечения на более мягкую Иоанн Курмояров в который раз заявил, что не собирается скрываться и сотрудничает со следствием. В своих доводах он указал, что имеет проблемы со здоровьем, которые невозможно решить, находясь в изоляторе (после того как он переболел гриппом в тяжелой форме, ухудшились зрение и слух), а также у него на иждивении находится пожилая мать, за которой необходим уход. Однако все эти аргументы не убедили суд, и мужчину оставили в СИЗО до 28 августа.

Как прокомментировала корреспонденту «Ъ-СПб» адвокат обвиняемого Луиза Магомедова, немало вопросов вызывает изначальное решение поместить ее подзащитного под стражу. Помимо проблем со здоровьем, пояснила она, Иоанн Курмояров имеет заработок и свою квартиру в Петербурге, по месту работы характеризуется хорошо, никаких веских оснований держать его за решеткой нет. По ее мнению, такая строгая мера пресечения могла быть обусловлена исключительно формальным подходом — когда следователь, даже не вникая во все обстоятельства, заявляет подобное ходатайство по аналогии с другими делами. «Просто скопировали, вставили и отправили»,— отметила госпожа Магомедова.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Свою вину священнослужитель не отрицает, однако на одном из заседаний, где рассматривалось обжалование меры пресечения, он заявил, что его «делают политиком против его же воли», а сам он к «политике не имеет вообще никакого отношения».

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», до 2018 года священник жил на территории Украины. Он покинул страну якобы из-за угроз за публикацию георгиевской ленты и перешел на службу в Новосибирскую духовную семинарию. На одном из заседаний подсудимый заявил, что «его разыскивает СБУ». В 2020 году господин Курмояров также раскритиковал храм Минобороны за убранство и назвал его «языческим капищем». После этого он переехал в Петербург, где устроился на светскую работу — офис-менеджером. В апреле 2022 года РПЦ лишила Иоанна Курмоярова сана за «активную медийную деятельность в поддержку националистического режима Украины», а также распространение «недостоверной информации о вооруженных силах Российской Федерации».

Андрей Кучеров