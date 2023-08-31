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Коммерсантъ FM
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Открытие школы дошло до ПИКа

Из-за чего у компании возникли проблемы со сдачей объекта

Девелопер ПИК все-таки откроет долгожданную школу в ЖК «Люблинский парк». Объект превратился в долгострой и грозил компании проблемами. Его обещали сдать еще в начале 2023 года, но, как выяснил “Ъ FM”, учебное заведение не планировало открываться 1 сентября, и детей перенаправили в другие корпуса. Но после того, как о проблеме рассказал “Ъ FM”, ситуация изменилась, и на сайте школы им. Достоевского появилось сообщение об открытии здания. Но что стало причиной таких проблем? Разбирался Иван Корякин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Год назад мэр Москвы Сергей Собянин поставил девелоперу ПИК ультиматум — либо компания достраивает школу на Люблинской улице к учебному году, либо она покидает столичный регион навсегда. От такой новости у застройщика даже акции в тот день упали.

«Мне все равно на ваши графики. Если вы сдаете жилье, и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать все это необходимым соцкультбытом. Если такая практика будет дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете».

Застройщик пообещал ускориться и сдать объект в начале 2023-го, чтобы «в следующем учебном году ребята смогли ходить в школу рядом с домом». И вот — конец августа, но новый корпус, как выяснил “Ъ FM”, закрыт.

При этом формально к началу учебного процесса все готово, даже дети в школу зачислены, рассказала жительница ЖК «Люблинский парк» Светлана:

Как ПИК наткнулся на пятиэтажку

Как ПИК наткнулся на пятиэтажку

«Летом нам сказали: отчисляйтесь из старых школ, мы вас переводим в новый корпус. Все радостно так и сделали. Вместе с тем к самой школе нет вопросов, то есть они набрали педагогический состав и классы, готовы к открытию. Но проблемы есть то ли с городом, то ли с департаментом образования, то ли с компанией ПИК».

В итоге детей направили учиться в другие корпуса школы им. Достоевского, а тех, кто уже их посещал, говорят родители, перевели во вторую смену.

Новое здание школы при этом достроено, сообщили “Ъ FM” в ПИК в среду, 30 августа. На объекте, отметили в компании, проходит «финальная приемка профильными ведомствами». Но этот процесс продолжается чуть ли не с начала года, заметила москвичка Любава:

«ПИК ускорился, девелопер старается сдать школу с начала декабря 2022 года, но это были неудачные попытки. В основном все связано с нерабочей системой пожарной безопасности.

Они ее практически ежедневно проверяют, но ни МЧС, ни Министерство образования принять ее не могут и исправить тоже не в состоянии».

По совпадению, спустя несколько часов после того, как “Ъ FM” рассказал о проблеме, в соцсетях школы им. Достоевского появилось сообщение об открытии корпуса.

Что мешало сделать это раньше, неизвестно. Но собеседники “Ъ FM” подтверждают: приемка школы — процесс непростой. Все дело в строгих правилах — документы регламентируют даже высоту установки розеток.

Но раз уж школа открывается, значит, проблем быть не должно, иначе она бы просто не прошла приемку, подчеркнул президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев:

«В среднем учебное заведение в Москве рассчитано на 750 тыс. детей, поэтому, конечно, требования по безопасности гораздо серьезнее. Если есть отклонения при экспертизе, то пока не приведешь все в соответствие, объект не будет принят.

Обычно социальные проекты наиболее востребованы, поэтому и у нас, и у других застройщиков проблем все-таки не возникает. Надо только строить в соответствии с экспертизой, и все».

Конкуренция на рынке вынуждает застройщиков вкладываться в социальную инфраструктуру — хорошая школа становится преимуществом, но не перестает быть источником проблем.

В конце концов, учебные заведения — это не апартаменты, и затраты на строительство здесь не окупаются. Так социальные обязательства превращаются в головную боль и для застройщика, и для родителей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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