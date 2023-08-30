Росстат: средний размер зарплат в реальном выражении за полгода вырос на 7%

Средний размер зарплаты за первое полугодие 2023-го в реальном выражении вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная заработная плата в июне составила 76 604 руб., что на 14,1% больше июня 2022 года и на 5,2% больше итогов мая 2023 года. Данные о зарплате за июль пока не опубликованы. По итогам июля средний размер пенсий составил 19 476 руб., что на 5,9% больше июля 2022 года.

Самые большие зарплаты получали сотрудники в сферах добычи нефти и природного газа (169 473 руб.), финансирования и страхования (156 581 руб.), а также табачного производства (153 374 руб.). Самые маленькие зарплаты у сотрудников почты и курьеров (40 583 руб.), производителей мебели (42 777 руб.) и работников гостиничного бизнеса и общественного питания (43 483 руб.).

По оценкам Росстата, большинство россиян (26,7%) получают зарплату от 27 тыс. до 45 тыс. руб., 1,7% — до 7 тыс. руб., 7,6% — больше 100 тыс. руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты связывают рост зарплат с кадровым голодом, который возник из-за переезда за границу некоторых специалистов, роста отдельных отраслей из-за развития импортозамещения и демографических проблем. Эксперты отметили, что рост зарплат происходит в отдельных отраслях — IT, строительстве и недвижимости, логистике, транспорте, розничной торговле, где компании вынуждены «перекупать» сотрудников.

По данным Росстата, в июле безработица в России сократилась до исторического минимума с 1991 года в 3%. Общая численность безработных в июле составила 2,276 млн человек, что на 75 тыс. ниже, чем в июне.

Олеся Павленко