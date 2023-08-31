Против управляющей компании «Пулковская усадьба» в Петербурге возбудили дело о мошенничестве

Следственный отдел по Московскому району ГСК СК РФ возбудил дело о мошенничестве. В обмане жителей многоквартирных домов подозревают создателей ООО «Пулковская усадьба», сообщили в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, неустановленные лица, создавшие в июне 2018 года ООО «Пулковская усадьба», фальсифицировали протоколы общих собраний собственников МКД, благодаря чему незаконно получили лицензию на управление 113 многоквартирными домами в Московском районе города.

После УК ежемесячно высылали владельцам квартир квитанции на оплату коммунальных услуг, при этом своих услуг компания не оказывала, а ресурсоснабжающим организациям деньги не перечисляла.

В итоге перед ресурсоснабжающими организациями образовался долг более 47 млн рублей. На эту сумму были возбуждены исполнительные производства о взыскании, в декабре 2021 года судебный пристав запретил фирме досрочное прекращение управления домами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге полиция задержала 31-летнего гендиректора компании, оказывающей ритуальные услуги, его подозревают в мошенничестве,

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