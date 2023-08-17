В Петербурге задержали гендиректора компании, оказывающей ритуальные услуги

В Петербурге полиция задержала 31-летнего гендиректора компании, оказывающей ритуальные услуги, его подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении него и пока не установленных сообщников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину). Дома у задержанного прошел обыск. Были изъяты документы, мобильные телефоны, электронные носители и ноутбуки.

Основанием для возбуждения дела стал эпизод, который произошел в период с 23 февраля по 16 марта 2022 года. Компания получила от 72-летнего клиента 44,5 тысячи рублей и обязалась подготовить тело его 93-летней матери к погребению. Договор, заключенный в морге на Шафировском проспекте, исполнен компанией не был. В полиции планируют установить и другие эпизоды мошенничества при подготовке тел умерших к похоронам. По данным «Фонтанки», речь идет об ООО «Городская ритуальная служба», которая появилась в Петербурге летом 2018 года.

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