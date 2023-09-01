Очень хочется домой

Девочке 13 лет, она живет с родителями в городе Красавине Вологодской области. У Лизы апластическая анемия: ее организм не вырабатывает достаточного количества клеток крови, то есть эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Это означает постоянную слабость, риск кровотечений и почти полную беззащитность перед инфекциями. Заболевание не поддается медикаментозному лечению — девочка живет благодаря переливаниям крови: раз в пять дней она получает тромбоцитарную массу, раз в две недели — эритроцитарную. Спасти Лизу может только трансплантация костного мозга. Саму процедуру проведут бесплатно, но подбор и активацию донора родители девочки должны оплатить, а это почти 800 тыс. руб. У них таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока Лизу поддерживают частые переливания крови, но постоянно так продолжаться не может

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Пока Лизу поддерживают частые переливания крови, но постоянно так продолжаться не может

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Лиза очень любит рисовать и мечтает стать когда-нибудь настоящим художником. Первым портретом, который она напишет, станет портрет мамы.

— Я очень люблю маму, не могу без нее, она всегда рядом со мной,— бесхитростно объясняет девочка.

Да, мама Ирина рядом с дочкой безотлучно. Год назад отвела Лизу к доктору: забеспокоилась из-за ее ненормальной усталости, частых носовых кровотечений, приступов дурноты, которые случались всякий раз, когда Лиза ела что-то непривычное.

Для спасения Лизы Шильцевой не хватает 655 882 руб. Заведующий отделением онкологии, гематологии и химиотерапии Вологодской областной детской клинической больницы Виктор Хабаров: «У Лизы тяжелая форма апластической анемии. Лекарственная терапия не помогает, девочка нуждается в постоянных трансфузиях (переливаниях крови). Для спасения жизни Лизе требуется трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию донора организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова». Стоимость подбора и активации донора 796 882 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 655 882 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Лизу Шильцеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Лизы — Ирины Лазаревны Шильцевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

— У нас дача неподалеку, пешком ходим,— рассказывает Ирина.— Минут сорок путь занимал, а тут Лиза, которая всегда бодро шагала, стала очень уставать. Я думала: возрастное, пройдет. Потом у нее появилась сильная бледность. Однажды арбуз съели — с нами все хорошо, а Лизу стошнило. Я поняла, что надо в больницу.

После анализа крови местные врачи сразу отправили Лизу в райцентр. Оттуда девочку срочно госпитализировали в детскую больницу Вологды, а через месяц началось лечение в московской клинике. Доктора перепробовали все возможные лекарства, чтобы помочь Лизе, но улучшений не последовало. Пока девочка спасается, как говорит ее мама, чужой кровью — частыми переливаниями, но постоянно так продолжаться не может.

Вот уже почти год Лиза с мамой отходят от клиники только до ближайшего магазина и аптеки. Ну или до детской площадки — чтобы Лиза могла подышать воздухом и покачаться на качелях. От квартиры, где они сейчас живут, до больницы тоже недалеко — если бы девочка была здорова, дошли бы минут за десять. Но, как правило, получается в два раза дольше, ведь нужно преодолеть лестницу подземного перехода. Лестницы Лизе даются особенно тяжело — она начинает задыхаться и останавливается отдохнуть.

— Лиза, чего ты хочешь больше всего?

— Домой хочу,— тихо отвечает Лиза.

Она скучает по отцу, который остался в Красавине, занят целыми днями на работе и на даче. Там у Шильцевых огород, урожай с которого кормит их зимой.

Дача — всего-то старый дом, где жил когда-то дедушка Лизы. Она любила там бывать — с нежностью вспоминает, как помогала маме полоть сорняки, ходила с папой в лес и всегда находила больше всех грибов. Девочка увлеченно рассказывает, как дома их сушат и замораживают на зиму, а зимой жарят с картошкой или делают грибовницу — очень вкусный суп.

А у Ирины свои воспоминания: как давала маленькой Лизе пластиковое ведерко и дочка собирала в него малину, клубнику, смородину, крыжовник — все свое, сладкое и витаминное.

Сейчас Ирина и Лиза бывают на даче только виртуально, когда папа включает на телефоне режим видео и показывает, что выросло: вот огурцы, помидоры, а вот картошка. «Побывали дома»,— вздыхают обе. Но хочется вернуться туда по-настоящему.

— Если бы я была волшебницей, как Гарри Поттер! — мечтает Лиза, вспоминая любимого героя.— Палочкой махнула — и все, здорова, можно домой.

Лиза точно знает, что в реальном мире ей поможет только трансплантация костного мозга. Родные как доноры ей не подходят, но в Национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова возможные доноры нашлись. Теперь необходимы подбор и активация донора.

«Мне страшновато»,— говорит Лиза о грядущей трансплантации. Но она готова преодолеть страх, ведь если сделать пересадку, то можно будет наконец вернуться домой.

Наталья Волкова, Вологодская область