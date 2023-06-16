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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор принял первые решения о запрете передачи за границу персональных данных россиян

Роскомнадзор (РКН) принял первые решения о запрете передавать персональные данные россиян за границу, сообщил РБК представитель ведомства. Решение ограничить передачу данных за рубеж было принято по семи из 589 уведомлений операторов.

Решения о запрете и ограничении были вынесены из-за несоответствия цели трансграничной передачи персональных данных тем целям, которые указывались при их сборе, а также их объему и содержанию. «В частности, компании планировали передавать за рубеж личные данные соискателей, а также потенциальных клиентов для проверки их платежеспособности»,— пояснили в РКН. В какие страны планировалось передать персональные данные российских граждан, не уточняется.

Закон о возможности запрета передачи за границу персональных данных россиян президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2022 года. До этого российским законодательством практически не регулировалась трансграничная передача персональных данных, что, как отмечали в Госдуме, «создавало существенную угрозу в условиях текущей внешнеполитической ситуации».

Операторы при передаче персональных данных россиян в любую страну теперь должны уведомлять Роскомнадзор. Также они должны убедиться, что иностранный партнер сможет соблюдать конфиденциальность переданной информации и обеспечить ее защиту при обработке. В течение 10 дней Роскомнадзор имеет право запретить передачу таких данных, если запрет не наложен в этот период, то данные могут быть переданы.

Александр Кислов

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