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Ночью Севастополь с моря атаковали беспилотники

Ночью в районе Севастопольской бухты было совершено сразу несколько атак беспилотников. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, их отразили силы противоподводно-диверсионного обеспечения.

«Все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации»,— отметил Михаил Развожаев.

К 4:00 он сообщил, что силы ППДО закончили работу в акватории. Губернатор отметил, что точной информации о количестве и типе уничтоженных целей пока нет. В городе продолжают контролировать обстановку.

Татьяна Ручкина

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