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Коммерсантъ FM
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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 га, в его тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники. Также привлечены два вертолета Ми-8, сообщило МЧС.

Пострадавших нет. По данным ведомства, тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложнопересеченным рельефом местности. В МЧС уточнили, что угрозы объектам инфраструктуры нет.

Пожар начался вчера, 29 августа, в микрорайоне Куприянова Щель на улице Речной. Изначально площадь возгорания оценивалась в 1,5 га, позднее оно распространилось на территорию Бобруковой Щели. Администрация Геленджика попросила жителей, имеющих экипировку и огнетушители, помочь в ликвидации пожара. Был задержан подозреваемый в поджоге сухой травы.

Лаура Кеффер

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