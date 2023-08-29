Главные новости за 29 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В районе хутора Джанхот в Геленджике произошел крупный природный пожар. Его площадь достигла 1,3 га. По предварительной версии, возгорание произошло по вине 40-летнего местного жителя, который развел костер на территории своего дома. Мужчина задержан.

В администрации Геленджика говорят, что тушение пожара осложняет сильный ветер, который достигает 30 м/с. Мэрия курорта обратилась к добровольцам с просьбой помочь в тушении лесного пожара.

Дочь бывшего вице-губернатора Кубани Луиза Ахеджак снова проиграла спор с мэрией Краснодара о выплате 304 млн руб.

В Краснодаре в многоэтажке на улице Клинической завершили восстановление конструкций и кровли, разрушенных в результате взрыва газа.

В Темрюке под домашний арест заключили полицейского, которого обвиняют в совершении ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими.

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский торговый морской порт» по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 18,3 млрд руб. НМТП опубликовал подобную отчетность впервые с 2021 года.

Журналистов не пустили в здание Октябрьского районного суда Краснодара, где проходило слушание по имущественному спору между первым зампрокурора Кубани и владельцами помещений разорившегося станкостроительного завода имени Седина.

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