13 тысяч «квадратов» леса загорелось под Геленджиком

В районе хутора Джанхот произошел пожар, площадь которого достигла 1,3 га. Как сообщает пресс-служба лесопожарного центра Краснодарского края, причиной стало возгорание сухой травы.

Сообщение о пожаре поступило в 09:58. В 10:25 после прибытия на место пожарные начали тушить пожар на площади около 0,5 га. В 12:30 работникам Геленджикского филиала лесопожарного центра и пожарным удалось локализовать возгорание на площади 1,3 га.

К тушению лесного пожара привлечены 64 человека и 23 единицы техники. Они работают над его ликвидацией.

Татьяна Ручкина

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