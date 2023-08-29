В Краснодаре журналистов не пустили на судебное заседание по делу завода Седина

Краснодарских журналистов не пустили в здание Октябрьского районного суда Краснодара, где проходило слушание по имущественному спору между первым зампрокурора Кубани и владельцами помещений разорившегося станкостроительного завода имени Седина, передает корреспондент «Блокнот Краснодара» с места событий.
Фото: pxhere.com
«Заседание по делу было назначено сегодня на 11:00. Сам процесс является открытым. Пришедших к зданию Октябрьского районного суда журналистов и горожан сотрудники ФСИН не впустили даже внутрь»,— пишет издание.
Станкостроительный завод имени Седина в девяностые годы был приватизирован, помещения оказались во владении нескольких собственников. Спустя годы цеха предприятия возвращают в собственность государства.
17 августа в механосборочные корпуса №1 и №3 завода имени Седина заблокировали доступ. На дверях помещений было размещено сообщение о смене собственника, рассказал «Ъ-Кубань» представитель одного из субарендаторов, юрист Вячеслав Кантер.
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