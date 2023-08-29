Чистая прибыль НМТП по МСФО в I полугодии составила 18,3 млрд рублей

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский торговый морской порт» (НМТП) по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 18,3 млрд руб., говорится в отчете компании. Последний раз НМТП публиковал отчетность по МСФО в 2021 году. Тогда чистая прибыль за первые шесть месяцев составила 171,2 млн долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «НМТП» Фото: Telegram-канал «НМТП»

Выручка компании по итогам полугодия достигла 34,6 млрд руб.

В июне совет директоров НМТП рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2022 год в размере 0,798 руб. на акцию.

Наталья Решетняк

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