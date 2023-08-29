Луиза Ахеджак снова проиграла спор с мэрией Краснодара о выплате 304 млн рублей

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда повторно рассмотрела апелляционную жалобу и отказала дочери бывшего вице-губернатора Кубани Луизе Ахеджак во взыскании с мэрии Краснодара 304 млн руб. за передачу в муниципальную собственность недостроенного дворца на Затоне. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

20 октября 2022 года Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил исковые требования Луизы Ахеджак к администрации Краснодара, которая за 304 млн руб. должна была выкупить у женщины земельный участок с расположенными на нем строениями. 16 ноября мэрия подала на решение суда апелляционную жалобу. Рассмотрев ее, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда постановила отменить решение. В итоге Луизе Ахеджак отказали в исковых требованиях.

Женщина обратилась в 4-й кассационный суд, который отменил решение Краснодарского краевого суда. В итоге она добилась нового пересмотра дела. Судебная коллегия снова удовлетворила жалобу мэрии и отказала Луизе Ахеджак в исковых требованиях.

Татьяна Ручкина

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