Полицейского из Темрюка заключили под домашний арест за ДТП с погибшим

В Темрюке под домашний арест заключили полицейского, по вине которого в аварии один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

26 августа около 5 утра 25-летний полицейский сел в состоянии алкогольного опьянения за руль «Лады Приоры». В машине находились еще четыре пассажира. На участке автодороги «Темрюк — Фонтановская» молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу отечественным автомобилем. В результате ДТП 25-летний пассажир полицейского скончался на месте происшествия. Еще трое его пассажиров, в том числе 16- и 17-летний подростки, и пассажирка другого автомобиля были госпитализированы.

Виновника аварии задержали. Ему предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения). Он полностью признал вину. Сейчас по уголовному делу проводятся экспертизы, устанавливается тяжесть вреда здоровью всех пострадавших в ДТП.

Татьяна Ручкина

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