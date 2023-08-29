В Краснодаре в поврежденном при хлопке газа доме восстановили конструкции

В Краснодаре в многоэтажке по улице Клинической завершили восстановление разрушенных конструкций и кровли. Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на объекте готовятся к устройству инженерных сетей дома и отделке квартир. Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил ускорить темпы работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент строительства Краснодара Фото: департамент строительства Краснодара

«Необходимо оперативно завершать восстановление дома, поскорее приступить к установке и запуску внутридомовых сетей. Надеюсь, все понимают, что скорость не должна сказываться на качестве»,— отметил Евгений Наумов.

На крыше разрушенной многоэтажки установлена гидроизоляционная пленка и завершен монтаж металлопрофиля, снегозадержателей, ограждений и ливнестоков. На пятом этаже в пострадавших квартирах и в подъезде специалисты вставили новые окна и восстановили фасады и внутренние перегородки.

Пожар на улице Клинической, 18 произошел вечером 24 мая. В начале июля в доме полностью демонтировали поврежденные конструкции. Через две недели там приступили к восстановительным работам.

Татьяна Ручкина

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