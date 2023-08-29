Каждый пятый под прицелом

Около 160 израильских граждан арабского происхождения были убиты с начала года в результате насильственных преступлений. Резкой скачок преступности в арабской общине стал угрозой для национальной безопасности страны, ведь каждый пятый житель Израиля — араб. У властей нет стратегии решения проблемы.
Похороны двух из пяти арабов, убитых во время перестрелки на автомойке неподалеку от Назарета (июнь 2023 года)
Фото: Mahmoud Illean / AP
Три человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы, открытой по их автомобилю в городе Нацерет (Назарет), расположенном на севере Израиля. Среди пострадавших — Мусаб Духан, только накануне выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра города (муниципальные выборы должны пройти в Израиле 31 октября). И это уже не первый инцидент, в ходе которого страдает кто-то из людей, связанных с избирательной кампанией. Только на прошлой неделе на поле рядом с поселком Абу-Снан в Западной Галилее были обнаружены тела четырех человек. Все они были убиты выстрелами в голову. Среди убитых оказался Гази Сааб — кандидат на пост главы местного совета. За два дня до этого был застрелен гендиректор мэрии города Тир Абдель Рахман Кашуа.
Всего с начала года в арабский общине Израиля были убиты 158 человек. Среди них есть те, кто имеет отношение к криминальным кругам, политики муниципального уровня и члены их семей, а также самые обычные граждане.
Израильские СМИ отмечают, что с начала года, то есть после прихода к власти нынешнего правительства Израиля, число зарегистрированных убийств в арабской общине возросло более чем на 50% по сравнению с показателями за весь прошлый год. Согласно подсчетам газеты «Гаарец», если принять во внимание численность арабской общины (каждый пятый гражданин Израиля — араб), то вероятность того, что ее представитель будет убит в этом году, почти в 18 раз выше, чем для евреев.
Впрочем, проблема обострилась не сегодня. «С 1948 по 2000 год мы составляли 4,9% убитых в Государстве Израиль. С 2000 года по настоящее время мы составляем 69% убитых»,— заявил во вторник в эфире армейского радио глава блока арабских партий «Хадаш—Тааль» в Кнессете Айман Уда. На прошлой неделе он сам получил предупреждение от службы безопасности Кнессета о том, что криминальные группировки планируют его убийство. Политику выделена охрана.
«Арабское общество было архаично и патриархально и имело четкую структуру и традиции. Главы кланов и мухтары (старейшины.—“Ъ”) могли разрулить любую проблему, их слушались, особенно молодежь. В процессе модернизации эта структура была утрачена. И это хорошо, но тогда в роли регулировщика должно выступить государство. Но где оно? Разговариваю с людьми: “Почему вы не обратились в полицию?” На меня смотрят как на сумасшедшего. У нас нет страны!» — отметил господин Уда. Он подчеркнул, что израильские правоохранительные органы и правительство «спровоцировали рост преступности в арабском обществе, потому что сделали недостаточно, чтобы этого не было».
О том, что власти много лет игнорировали происходящее в арабском секторе, говорят многие эксперты. Еще весной скандал вызвали слова генерального директора полиции Коби Шабтая, произнесенные в разговоре с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и не предназначавшиеся для публики: «Они убивают друг друга. Это у них в природе, таков менталитет арабов». В полиции заявили, что эта фраза вырвана из контекста. Там также добавили, что пытаются работать с арабской общиной и ищут варианты решения проблемы.
На прошлой неделе Коби Шабтай заявил, что полиции известно о 140 конфликтах между криминальными группировками и кланами, каждый из этих конфликтов способен в любой момент обернуться человеческими жертвами.
Ситуация вызвала гнев арабской общины. Все чаще ее представители вместе с израильскими правозащитными организациями устраивают демонстрации против насилия в арабском секторе. Уже несколько раз в августе в Тель-Авиве проходил «Марш мертвых», посвященный памяти погибших. «Гражданин сорта “мертвый”» — один из самых распространенных плакатов, которые несут участники демонстраций, вместе с белыми гробами из картона, отсылает к фразе о «гражданах второго сорта», каковыми чувствуют себе израильтяне арабского происхождения.
Убийства последних недель наложились еще на один скандал вокруг арабской общины. В начале августа министр финансов Израиля Бецалель Смотрич решил заморозить выделение бюджетных средств для арабских муниципалитетов и образовательных программ в Восточном Иерусалиме, распоряжения о которых делало предыдущее правительство. Объяснил он это тем, что часть выделяемых денег попадает в руки преступников и не служит общественному благу. И это действительно так, но без должного финансирования у местных властей и вовсе связаны руки.
Отчет государственного контролера за 2021 год показывает, что треть арабской молодежи не работала и не училась. Кроме того, существует проблема интеграции в израильское общество.
Причем она двусторонняя — подобную интеграцию сдерживают как арабский политический истеблишмент, так и «зеркальный потолок» для арабов внутри Израиля. В итоге у арабской молодежи часто нет выбора.
Эксперты Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) отмечают, что с момента формирования нынешнего правительства среди арабского населения страны возросла обеспокоенность по поводу своего будущего, и, если финансирования не будет, ситуация «серьезно повредит отношениям между большинством и значительным меньшинством» в стране. «Эволюция от четкой политики интеграции к агрессивному подходу отчуждения и дискриминации, использующему власть государства против ослабленного национального меньшинства, вероятно, будет поощрять националистический экстремизм с обеих сторон и наносить ущерб национальной безопасности»,— подчеркивают эксперты в докладе, опубликованном на сайте INSS.
Под давлением израильских органов безопасности господин Смотрич все же пошел на уступки. По итогам состоявшихся в это воскресенье консультаций с главами спецслужб, комиссарами полиции и представителями арабских муниципальных властей он дал распоряжение разморозить средства, но на определенных условиях. 200 млн шекелей (около $53 млн) будут переведены в Министерство внутренних дел, которое должно будет создать механизм надзора, обеспечивающий блокирование доступа к этим деньгам организованных преступных группировок.
После этого местные арабские лидеры задумались об отмене объявленной ими забастовки, в том числе обсуждается открытие школ в соответствии с запланированным графиком. Однако с этим согласны не все. Как отмечает газета «Гаарец», многие хотят получить более подробную информацию о «механизме контроля» и обеспокоены тем, что министерства могут все же заморозить бюджет или произвольно направить его на другие цели. В любом случае перевод денег не решит мгновенно проблему преступности в арабском секторе.
Израильская оппозиция отмечает, что ситуация ухудшилась в том числе и потому, что за безопасность в стране отвечает представитель крайне правого лагеря Итамар Бен-Гвир, известный своим негативным отношением к арабской общине. Пока же власти обсуждают возможность привлечения к борьбе с криминалом службы общей безопасности «Шабак», которая обычно занимается другими вопросами, в первую очередь борьбой с террором, и не склонна вникать в криминальные разборки. В понедельник бывший глава Северного округа полиции Алик Рон заявил в интервью радио «Кан РЭКА», что необходимо немедленно перевести средства на нужды арабских населенных пунктов и одновременно начать «бескомпромиссную и беспощадную борьбу» с главами криминальных структур в арабском секторе.
Однако правительство пока так и не выработало четкой стратегии на этот счет, и население арабских и смешанных городов в Израиле каждый день со страхом ждет новостей об очередных убийствах.