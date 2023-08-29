Каждый пятый под прицелом

Около 160 израильских граждан арабского происхождения были убиты с начала года в результате насильственных преступлений. Резкой скачок преступности в арабской общине стал угрозой для национальной безопасности страны, ведь каждый пятый житель Израиля — араб. У властей нет стратегии решения проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны двух из пяти арабов, убитых во время перестрелки на автомойке неподалеку от Назарета (июнь 2023 года)

Фото: Mahmoud Illean / AP Похороны двух из пяти арабов, убитых во время перестрелки на автомойке неподалеку от Назарета (июнь 2023 года)

Фото: Mahmoud Illean / AP

Три человека получили ранения в понедельник в результате стрельбы, открытой по их автомобилю в городе Нацерет (Назарет), расположенном на севере Израиля. Среди пострадавших — Мусаб Духан, только накануне выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра города (муниципальные выборы должны пройти в Израиле 31 октября). И это уже не первый инцидент, в ходе которого страдает кто-то из людей, связанных с избирательной кампанией. Только на прошлой неделе на поле рядом с поселком Абу-Снан в Западной Галилее были обнаружены тела четырех человек. Все они были убиты выстрелами в голову. Среди убитых оказался Гази Сааб — кандидат на пост главы местного совета. За два дня до этого был застрелен гендиректор мэрии города Тир Абдель Рахман Кашуа.

Всего с начала года в арабский общине Израиля были убиты 158 человек. Среди них есть те, кто имеет отношение к криминальным кругам, политики муниципального уровня и члены их семей, а также самые обычные граждане.

Израильские СМИ отмечают, что с начала года, то есть после прихода к власти нынешнего правительства Израиля, число зарегистрированных убийств в арабской общине возросло более чем на 50% по сравнению с показателями за весь прошлый год. Согласно подсчетам газеты «Гаарец», если принять во внимание численность арабской общины (каждый пятый гражданин Израиля — араб), то вероятность того, что ее представитель будет убит в этом году, почти в 18 раз выше, чем для евреев.

Впрочем, проблема обострилась не сегодня. «С 1948 по 2000 год мы составляли 4,9% убитых в Государстве Израиль. С 2000 года по настоящее время мы составляем 69% убитых»,— заявил во вторник в эфире армейского радио глава блока арабских партий «Хадаш—Тааль» в Кнессете Айман Уда. На прошлой неделе он сам получил предупреждение от службы безопасности Кнессета о том, что криминальные группировки планируют его убийство. Политику выделена охрана.

«Арабское общество было архаично и патриархально и имело четкую структуру и традиции. Главы кланов и мухтары (старейшины.—“Ъ”) могли разрулить любую проблему, их слушались, особенно молодежь. В процессе модернизации эта структура была утрачена. И это хорошо, но тогда в роли регулировщика должно выступить государство. Но где оно? Разговариваю с людьми: “Почему вы не обратились в полицию?” На меня смотрят как на сумасшедшего. У нас нет страны!» — отметил господин Уда. Он подчеркнул, что израильские правоохранительные органы и правительство «спровоцировали рост преступности в арабском обществе, потому что сделали недостаточно, чтобы этого не было».

О том, что власти много лет игнорировали происходящее в арабском секторе, говорят многие эксперты. Еще весной скандал вызвали слова генерального директора полиции Коби Шабтая, произнесенные в разговоре с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и не предназначавшиеся для публики: «Они убивают друг друга. Это у них в природе, таков менталитет арабов». В полиции заявили, что эта фраза вырвана из контекста. Там также добавили, что пытаются работать с арабской общиной и ищут варианты решения проблемы.

На прошлой неделе Коби Шабтай заявил, что полиции известно о 140 конфликтах между криминальными группировками и кланами, каждый из этих конфликтов способен в любой момент обернуться человеческими жертвами.

Ситуация вызвала гнев арабской общины. Все чаще ее представители вместе с израильскими правозащитными организациями устраивают демонстрации против насилия в арабском секторе. Уже несколько раз в августе в Тель-Авиве проходил «Марш мертвых», посвященный памяти погибших. «Гражданин сорта “мертвый”» — один из самых распространенных плакатов, которые несут участники демонстраций, вместе с белыми гробами из картона, отсылает к фразе о «гражданах второго сорта», каковыми чувствуют себе израильтяне арабского происхождения.

Убийства последних недель наложились еще на один скандал вокруг арабской общины. В начале августа министр финансов Израиля Бецалель Смотрич решил заморозить выделение бюджетных средств для арабских муниципалитетов и образовательных программ в Восточном Иерусалиме, распоряжения о которых делало предыдущее правительство. Объяснил он это тем, что часть выделяемых денег попадает в руки преступников и не служит общественному благу. И это действительно так, но без должного финансирования у местных властей и вовсе связаны руки.

Отчет государственного контролера за 2021 год показывает, что треть арабской молодежи не работала и не училась. Кроме того, существует проблема интеграции в израильское общество.

Причем она двусторонняя — подобную интеграцию сдерживают как арабский политический истеблишмент, так и «зеркальный потолок» для арабов внутри Израиля. В итоге у арабской молодежи часто нет выбора.

Эксперты Института исследований национальной безопасности Израиля (INSS) отмечают, что с момента формирования нынешнего правительства среди арабского населения страны возросла обеспокоенность по поводу своего будущего, и, если финансирования не будет, ситуация «серьезно повредит отношениям между большинством и значительным меньшинством» в стране. «Эволюция от четкой политики интеграции к агрессивному подходу отчуждения и дискриминации, использующему власть государства против ослабленного национального меньшинства, вероятно, будет поощрять националистический экстремизм с обеих сторон и наносить ущерб национальной безопасности»,— подчеркивают эксперты в докладе, опубликованном на сайте INSS.

Под давлением израильских органов безопасности господин Смотрич все же пошел на уступки. По итогам состоявшихся в это воскресенье консультаций с главами спецслужб, комиссарами полиции и представителями арабских муниципальных властей он дал распоряжение разморозить средства, но на определенных условиях. 200 млн шекелей (около $53 млн) будут переведены в Министерство внутренних дел, которое должно будет создать механизм надзора, обеспечивающий блокирование доступа к этим деньгам организованных преступных группировок.

После этого местные арабские лидеры задумались об отмене объявленной ими забастовки, в том числе обсуждается открытие школ в соответствии с запланированным графиком. Однако с этим согласны не все. Как отмечает газета «Гаарец», многие хотят получить более подробную информацию о «механизме контроля» и обеспокоены тем, что министерства могут все же заморозить бюджет или произвольно направить его на другие цели. В любом случае перевод денег не решит мгновенно проблему преступности в арабском секторе.

Израильская оппозиция отмечает, что ситуация ухудшилась в том числе и потому, что за безопасность в стране отвечает представитель крайне правого лагеря Итамар Бен-Гвир, известный своим негативным отношением к арабской общине. Пока же власти обсуждают возможность привлечения к борьбе с криминалом службы общей безопасности «Шабак», которая обычно занимается другими вопросами, в первую очередь борьбой с террором, и не склонна вникать в криминальные разборки. В понедельник бывший глава Северного округа полиции Алик Рон заявил в интервью радио «Кан РЭКА», что необходимо немедленно перевести средства на нужды арабских населенных пунктов и одновременно начать «бескомпромиссную и беспощадную борьбу» с главами криминальных структур в арабском секторе.

Однако правительство пока так и не выработало четкой стратегии на этот счет, и население арабских и смешанных городов в Израиле каждый день со страхом ждет новостей об очередных убийствах.

Марианна Беленькая