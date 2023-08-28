В вузы Петербурга по квоте для участников СВО поступило около 800 детей

В новом учебном году на бюджетные места в государственные вузы Санкт-Петербурга вне общего конкурса, по отдельной квоте для военнослужащих и детей участников СВО, принято более 800 человек. Об этом 28 августа сообщил губернатор города Александр Беглов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Федеральная норма для поступления в вузы всей страны для таких абитуриентов составляет 10% бюджетных мест. Это поручение президента. Хочу доложить, что в Петербурге оно выполнено – более 800 студентов уже приняты в различные вузы»,— приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Также господин Беглов отметил, что дети участников СВО поступают не только в вузы, но и в колледжи. На сегодняшней день в них зачислено 309 абитуриентов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число поступивших в вузы Петербурга по квоте для семей участников СВО выросло в несколько раз.