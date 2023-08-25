Бывшего лесничего из Ленобласти поймали на сокрытии незаконной рубки

Следственный отдел по г. Приозерск СУ СК России по Ленинградской области передал в суд уголовное дело в отношении бывшего лесничего ЛОГКУ «Ленобллес», сообщает пресс-служба ведомства.

Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 (приготовление к получению взятки за незаконное бездействие в крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в ноябре 2022 года местный предприниматель предложил лесничему «Ленобллеса» взятку в размере 160 тыс. рублей за возможность вырубить лес на территории Джатиевского участкового лесничества Приозерского района. Предприниматель в период с 22 декабря 2022 года доставил на подобранные лесничим участки лесозаготовительный комплекс и заготовил деревья хвойных пород, которые планировал реализовать. Однако планам бизнесмена помешала полиция, взятку лесничий так и не получил. При этом лесничий скрыл факт незаконной рубки.

По информации 47news, нелегальный бизнес организовали владелец и гендиректор ООО «Промышленный лесной лидер №1» Алексей Сычев и Александр Пискорский. Они занимались легальной заготовкой по договору подряда, но затем зашли и на закрытые участки, отработанные в 2019 году. Им помогал лесничий Алексей Симушин. В полиции сообщали, что были вырублены 1129 кубометров ели, а ущерб превысил 104 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте