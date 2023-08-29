«Водоканал» Ханты-Мансийска заплатит почти 5 млн рублей за сброс грязных вод

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал «Водоканал» Ханты-Мансийска выплатить около 4,9 млн руб. за нанесение вреда окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, «Водоканал» сбрасывал недостаточно очищенные сточные воды в протоку Ходовая реки Иртыш. «В результате сброса загрязненных сточных вод реке, водным биологическим ресурсам и среде их обитания причинен вред в размере свыше 4,89 млн руб.»,— сказано в сообщении. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в Сургуте (ХМАО) к октябрю 2025 года отремонтируют очистные сооружения, а также построят здание ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

Полина Хабарова

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