В Сургуте к октябрю 2025 года отремонтируют очистные сооружения сточных вод

В Сургуте (ХМАО-Югра) к октябрю 2025 года отремонтируют очистные сооружения, а также построят здание ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Филатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

По словам Андрея Филатова, уже завершено устройство армированного каркаса, сейчас специалисты приступили к бетонированию площадки. «Действующие очистные сооружения построены более 40 лет назад»,— отметил он.

Как сообщили в Telegram-канале городской администрации в ноябре 2022 года, через станцию очистки проходит порядка 85 тыс. кубометров стоков, при этом модернизированные очистные сооружения смогут очищать до 150 тыс. кубометров.

Полина Хабарова

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