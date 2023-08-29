В порт Петербурга зашел крупный контейнеровоз с грузом из Китая

В Санкт-Петербург прибыл контейнеровоз SFT Turkey, который привез грузы из Китая. Это первый заход крупного зарубежного грузового судна в петербургский порт с февраля 2022 года.

Как сообщает АБН со ссылкой на компанию Global Ports, габариты контейнеровоза составляют 260 на 32 метра, судно может вместить более 4 тыс. 20-футовых контейнеров.

На данный момент контейнеровоз находится в морском порту Петербурга и готовится к отправке. В него была загружена продукция отечественных производителей.

SFT Turkey работает в рамках совместного проекта китайских морских линий OVP и Safetrans, агентом выступает «Си-Шиппинг». С 2023 года они планируют транспортировать грузы между портами Китая и Петербурга каждую неделю, либо напрямую, либо с перевалкой в Турции.

Напомним, что в июле российские порты на Балтийском море увеличили перевалку контейнеров по сравнению с показателем за июль прошлого года на 97%, по сравнению с данными за предыдущий месяц — на 5%. Эксперты объясняют такой существенный рост низкими прошлогодними показателями, связанными с уходом из России международных контейнерных линий.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Балтика постепенно оживляет контейнерооборот».

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