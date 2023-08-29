Подоляк: партнеры Украины поддержали удары по российским объектам в Крыму

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны—союзники Украины поддерживают удары «по всему российскому, например в Крыму». Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев счел высказывание господина Подоляка доказательством «соучастия западных стран в войне против России».

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«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают»,— сказал Михаил Подоляк в эфире телемарафона (цитата по «Стране.ua»).

Господин Подоляк также отметил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих объекты на территории России, со временем будет увеличиваться.

На высказывание советника главы офиса украинского президента обратил внимание Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он написал, что поддержка украинских ударов «по всему российскому, например в Крыму» — «прямое юридически значимое доказательство» соучастия Запада в войне против России.

«Рафинированный casus belli ("повод для войны".— "Ъ"), и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum ("право на военные действия". — "Ъ") против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе»,— добавил он.

Вчера, 27 августа, Минобороны России заявило об уничтожении над акваторией Черного моря у побережья Крыма украинской крылатой ракеты. Украинское оборонное ведомство эту информацию не комментировало. В тот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переносить бои на территорию России не следует, поскольку тогда высок риск, что Украина «останется одна».