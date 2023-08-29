Квадратура свалки

Минприроды России подготовило проект поправок к законам о местном самоуправлении и об охране окружающей среды, в которых уточняет распределение полномочий по ликвидации бесхозных свалок между региональными и муниципальными властями. Свалкой предлагается считать мусор в объеме не менее пяти кубометров — все, что меньше, «возможно убрать в рамках проведения мероприятий по благоустройству», утверждают авторы проекта. И вообще, следует отличать свалку от окурков, брошенных в неположенном месте, объясняют в ведомстве. Муниципальные власти предупреждают, что поправки носят косметический характер и реальной проблемы не решат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Опубликованный на портале раскрытия нормативно-правовых актов законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда (КС), который в мае разрешил муниципалитетам не платить за уборку бесхозных свалок на неразграниченных земельных участках, находящихся в госсобственности, и обязал законодателя определить источники финансового обеспечения полномочий муниципалитетов по ликвидации мусора. Спор инициировали администрации Кодинска (Красноярский край) и Новосибирского района Новосибирской области, не согласные с тем, что их обязывают убирать свалки на принадлежащих государству территориях, хотя такие полномочия не подкреплены соответствующим финансированием.

В правительстве на это возражали, что убирать свалки можно за счет доходов от участков, собственность на которые не разграничена, и штрафов за негативное воздействие на окружающую среду, 60% которых идет в муниципальные бюджеты. Однако КС пришел к выводу, что такой механизм нельзя признать действенным: он не позволяет учесть размер свалки, доходы местного бюджета, ликвидность земельного участка, наличие либо отсутствие возможности предоставить его в пользование на инвестиционных условиях и прочие факторы.

Тем не менее авторы поправок настаивают, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят: муниципалитеты должны проводить мероприятия по недопущению образования бесхозных свалок «в рамках поддержания территорий муниципальных образований в надлежащем санитарном состоянии», объясняют в Минприроды. Для этого в проекте впервые дается определение понятию «несанкционированная свалка отходов». Как уточняется в пояснительной записке, до сих пор оно существовало только в ведомственном приказе Росприроднадзора и применялось исключительно для оценки эффективности деятельности губернаторов и органов исполнительной власти регионов.

Также за муниципалитетами оставляют обязанность убирать свалки на территориях, госсобственность на которые не разграничена, если они находятся в границах муниципального образования. Финансирование таких работ должно проводиться за счет штрафов за нарушения в области охраны окружающей среды и платежей по искам о возмещении вреда окружающей среде.

Предусмотренные законопроектом изменения носят чисто косметический характер и ни на шаг не приближают к реальному решению проблемы, убеждена юрист Ольга Баженова, представлявшая в КС администрацию Кодинска.

Во-первых, отмечает она, поправки не решают задачу финансового обеспечения муниципалитетов при реализации соответствующих полномочий: перечисленные там источники финансирования и раньше полностью либо частично направлялись в местный бюджет, а проект лишь придает им целевую направленность. К тому же эти средства по-прежнему поступают в бюджеты муниципальных районов, в то время как ликвидация свалок возложена на городские и сельские поселения. Во-вторых, отмечает юрист, наделение муниципальных образований этими полномочиями требует их дальнейшей конкретизации — такой, например, как установление порядка ликвидации свалок, на что недвусмысленно указал КС. В законопроекте такая конкретизация возложена на субъекты РФ, но нет никакой уверенности, что они с этой задачей справятся. Тем более что многими полномочиями, прежде всего контрольного характера, муниципалитеты могут быть наделены исключительно на федеральном уровне, напоминает госпожа Баженова.

«Фактически,— констатирует она,— вместо создания особого механизма финансирования полномочий по ликвидации несанкционированных свалок на землях, находящихся в госсобственности, и землях, госсобственность на которые не разграничена, законодатель оставляет муниципалитеты с прежним объемом финансовых средств, возлагая на них обязанность по ликвидации свалок вне всякой зависимости от принадлежности земельных участков государству или муниципальным образованиям». В такой ситуации неудивительно, что законодатель так и не задействовал компенсаторный механизм, позволяющий муниципалитетам взыскивать с федерации или субъектов деньги в случае недостаточного финансирования ими полномочий по ликвидации несанкционированных свалок, добавляет Ольга Баженова.

По данным Росприроднадзора, к началу 2022 года в России было обнаружено 15,5 тыс. несанкционированных свалок. Но, поскольку новых свалок образовывалось больше, чем успевали ликвидировать, даже при ликвидации за прошлый год 19 тыс. таких объектов их осталось 12,8 тыс.

Анастасия Корня