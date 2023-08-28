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Коммерсантъ FM
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Минюст планирует внепланово проверять связанных с иноагентами лиц

Минюст разработал проект документа, который позволит проводить внеплановые проверки не только признанных иностранными агентами, но и любых других лиц, каким-либо образом связанных с ними. Документ размещен в официальной базе. Сейчас Минюст имеет право внепланово проверять только иноагентов, о чем должна быть уведомлена прокуратура.

В пояснительной записке к проекту говорится, что внепланово проверять связанных с иноагентами лиц будут в случае, если «они своими действиями (бездействием) способствовали нарушению иностранными агентами законодательства РФ об иностранных агентах».

Основанием для такой проверки станет информация о нарушении законодательства об иностранных агентах, переданная Минюсту или его территориальным органам. О проверке будет извещена прокуратура.

Закон, обобщающий нормы об иностранных агентах, вступил в силу с декабря 2022 года. Закон запрещает иноагентам работать в ряде отраслей. Кроем того, с 1 декабря Минюст начал публиковать личные данные иноагентов, в том числе СНИЛС и ИНН.

Об ужесточении законодательства об иноагентах — в материале «Ъ» «Высшая мера регулирования».

Анастасия Ларина

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