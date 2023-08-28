Израиль подставил Ливию

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш была отстранена от работы сразу после того, как всплыла информация о ее встрече с израильским коллегой Эли Коэном. Триполи не признает еврейское государство, и все контакты с его представителями там запрещены законом. Впрочем, скандал разгорелся не только в Ливии, но и в Израиле. Опубликованная израильским МИДом информация о секретных переговорах поставила под угрозу процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Да и в целом возник вопрос: можно ли доверять израильским переговорщикам?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ливии Наджла Мангуш была уволена с должности сразу после того, как стало известно о ее встрече с израильским коллегой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Глава МИД Ливии Наджла Мангуш была уволена с должности сразу после того, как стало известно о ее встрече с израильским коллегой

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба отправил в отставку министра иностранных дел Наджлу Мангуш, сообщило в понедельник агентство Reuters. За несколько часов до этого по официальным каналам в Триполи было распространено заявление, что министр отстранена от работы и в ее отношении начато расследование.

Скандал разгорелся после того, как МИД Израиля опубликовал информацию о встрече с Наджлой Мангуш главы ведомства Эли Коэна. Она состоялась еще на прошлой неделе в Риме, но запрет на публикацию был снят в воскресенье вечером. Подчеркивалось, что это первая в истории встреча министров иностранных дел двух стран.

В сообщении МИДа приводились слова господина Коэна: «Размер и стратегическое расположение Ливии придают связям с ней огромное значение и огромный потенциал для Государства Израиль».

Израильский министр поблагодарил итальянского коллегу Антонио Таяни за организацию «исторической встречи», в ходе которой обсуждались перспективы двусторонних отношений и вопрос о сохранении наследия еврейской общины Ливии, в том числе ремонт синагог и кладбищ. «Мы работаем с рядом стран Ближнего Востока, Африки и Азии с целью расширения круга мира и нормализации Израиля»,— подчеркнул Эли Коэн.

После этой публикации в Ливии вспыхнули протесты с требованием отставки Наджлы Мангуш. МИД ПНЕ в воскресенье выпустил заявление, в котором назвал встречу в Риме «случайной, неофициальной и неподготовленной». «Каких-либо переговоров, соглашений или консультаций не было»,— подчеркивалось в тексте. Но в понедельник, уже после появления новостей об отстранении госпожи Мангуш от должности и о запрете на ее выезд из страны, канцелярия министра выступила с сенсационным заявлением: встреча была санкционирована Абдель Хамидом Дбейбой. «У министра иностранных дел много документов, и она не позволит сделать ее козлом отпущения в деле, которое она осуществила по просьбе Дбейбы»,— говорится в тексте. Утверждается также, что именно по просьбе господина Дбейбы МИД был вынужден заявить, что встреча была случайной. Еще одна опубликованная в сообщении деталь — «итальянское правительство обещало главе ПНЕ возобновить прямое авиасообщение между Триполи и Римом в обмен на встречу».

Все это ставит в неудобное положение самого Абдель Хамида Дбейбу, легитимность нахождения которого в должности уже давно оспаривается различными политическими силами в Ливии.

Напомним, что эта страна уже много лет расколота на восточную и западную части. Приведенное весной 2021 года к присяге ПНЕ так и не смогло объединить ливийцев. В стране по-прежнему действуют два правительства. И каждая из сторон ищет поддержки международного сообщества. В связи с этим источники как в Ливии, так и в Израиле заявили агентствам Reuters и AP, что господин Дбейба рассматривал Израиль «как возможный мост к Западу и администрации США». Они также подтвердили слова канцелярии Мангуш, что встреча была скоординирована на самом высоком уровне. Отмечается, что она продолжалась два часа.

Переговоры различных ливийских политических сил с Израилем уже случались, хотя Ливия официально не признает еврейское государство и все контакты с его представителями могут обернуться тюремным заключением и штрафами. При этом еще два года назад израильские СМИ писали, что Саддам Хафтар, сын контролирующего восток Ливии командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, посетил Израиль, куда прилетел на частном самолете по пути из Дубая. По информации газеты «Гаарец», он передал послание от своего отца, в котором тот просил Израиль о «военной и дипломатической помощи» в обмен на обещание запустить процесс нормализации отношений. Но тогда официальных подтверждений этой информации не последовало. Сейчас же скандал разгорелся не только в Ливии, угрожая политическому будущему премьера, но и в Израиле.

По информации израильских СМИ, в МИДе страны объявлена чрезвычайная ситуация. После нескольких часов раздумий в ответ на многочисленные просьбы журналистов прокомментировать ситуацию, приведшую к отстранению от должности ливийского министра и, возможно, угрозе ее безопасности, израильское внешнеполитическое ведомство сообщило: «Вопреки публикациям утечка о встрече с главой МИД Ливии исходила не из МИДа или аппарата министра иностранных дел».

Израильские дипломатические источники утверждают, что решение сделать встречу достоянием гласности было принято после утечек в СМИ и якобы это было согласовано с ливийской стороной.

Однако эксперты признают, что руководство ПНЕ оказалось под ударом именно после официального сообщения израильского МИДа.

Решение МИДа сделать информацию о встрече с ливийским министром публичной раскритиковали также в службе внешней разведки «Моссад», заявив, что это наносит «огромный ущерб отношениям Израиля с арабскими странами». В том же духе высказались и в Вашингтоне. «Это закрыло канал переговоров с Ливией и значительно затруднило наши усилия по содействию нормализации отношений с другими странами»,— сказал израильскому журналисту Бараку Равиду высокопоставленный чиновник в американской администрации.

Кстати, это уже не первый подобный прецедент. Так, несколько лет назад Саудовская Аравия полностью прекратила контакты с Израилем из-за утечек из канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его встрече с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом в ноябре 2020 года. Сейчас переговоры между Израилем и Саудовской Аравией под эгидой США вновь на повестке дня. Но любой скандал может оказаться для них критическим.

Не преминула воспользоваться ситуацией и израильская оппозиция. «Треть стран мира сегодня утром смотрят на безответственную утечку информации о встрече министров иностранных дел Израиля и Ливии и задаются вопросом: является ли эта страна той, с которой мы можем поддерживать международные отношения? Этой стране можно доверять?» — написал в социальной сети X (бывшая Twitter) глава израильской парламентской оппозиции Яир Лапид.

Марианна Беленькая