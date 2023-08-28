Несколько тысяч человек посетили фестиваль «Красная строка» в Екатеринбурге

Международный книжный фестиваль «Красная строка», который проходил в Екатеринбурге с 25 по 28 августа, посетили несколько тысяч человек. В пресс-службе фестиваля затруднились назвать точное число.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Книжный фестиваль "Красная строка" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Писатели Шамиль Идиатуллин и Дмитрий Захаров Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Книжный фестиваль "Красная строка" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Писатель Анна Матвеева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 4 Книжный фестиваль "Красная строка" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Писатели Шамиль Идиатуллин и Дмитрий Захаров Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Книжный фестиваль "Красная строка" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Писатель Анна Матвеева Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В рамках фестиваля проходили мастер-классы, лекции, была организована ярмарка, в которой приняли участие более 130 издательств. Среди них «Молодая гвардия», «Эксмо», «Редакция Елены Шубиной», «Сократ», Molot Hardcorp.

С читателями встретились журналисты, писатели, режиссеры и сценаристы. В их числе: Шамиль Идиатуллин, Денис Драгунский, Яна Вагнер, Анна Матвеева, Майя Кучерская и другие. Шамиль Идиатуллин презентовал остросюжетный интеллектуальный триллер «До февраля», Анна Матвеева представила новый сборник «Армастан. Я тебя тоже».

Особый ажиотаж возник вокруг Алексея Иванова, автора таких книг, как «Сердце Пармы», «Тобол», «Географ глобус пропил». Люди стояли в очереди около двух часов, чтобы взять у него автограф.

В рамках книжного фестиваля «Красная строка» в Историческом сквере прошла церемония вручения призов лауреатам конкурса «Книга года». Призы получили журналист Дмитрий Карасюк, драматург Николай Коляда, Свердловская областная научная библиотека имени Белинского, издательство УрФУ и другие. В двух номинациях был отмечен издательский дом «Коммерсантъ-Урал»: за книгу «Занимательная история о предпринимательстве на Урале» («Лучшее издание об истории Отечества») и за книгу «Карабаш. Медный век» («Лучшее корпоративное издание»).

Организаторами фестиваля, приуроченного 300-летию Екатеринбурга, стали команда Ural Music Night и Межрегиональная федерация чтения.

София Ерюжева