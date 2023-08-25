ИД «Коммерсантъ-Урал» стал лауреатом премии «Книга года-2022» в двух номинациях

Издательский дом «Коммерсантъ-Урал» получил дипломы конкурса «Книга года-2022» в номинации «Лучшее издание об истории Отечества» за книгу «Занимательная история о предпринимательстве на Урале» и «Карабаш. Медный век» в номинации «Лучшее корпоративное издание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония награждения премии «Книга года - 2022» в Екатеринбурге. Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский во время церемонии награждения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония награждения премии «Книга года - 2022» в Екатеринбурге. Главный редактор газеты «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский во время церемонии награждения

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Церемония вручения призов лауреатам конкурса прошла в рамках книжного фестиваля «Красная строка» в Историческом сквере. Призы в других номинациях получили журналист Дмитрий Карасюк, драматург Николай Коляда, Свердловская областная научная библиотека имени Белинского, издательство УрФУ и другие.

Вручение премии «Книга года» проводится среди профессиональных полиграфических предприятий Свердловской области каждый год библиотечным центром «Екатеринбург» при поддержке управления культуры городской администрации. В 2023 году жюри учредило в честь юбилея Екатеринбурга новую номинацию — «Лучшее издание о городе». Победителем в ней стала «Энциклопедия Екатеринбурга» в двух томах.

В прошлые годы в «Книге года» были отмечены книги ИД «Коммерсантъ-Урал»: «Ловцы банд. Место встречи…», «Истории уральских сыщиков», «Место силы» (номинации «Лучшее корпоративное издание»), «Власть и деньги» («Лучшее издание о Екатеринбурге») и другие.

Елена Медведева

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