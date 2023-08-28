Кандидат от Партии пенсионеров покинула губернаторскую гонку в Алтайском крае

Руководитель регионального отделения (РО) Партии пенсионеров в Алтайском крае Елена Хрусталева объявила о прекращении борьбы за пост губернатора. Свое решение она объяснила необходимостью сплотиться вокруг российского президента Владимира Путина и главы региона Виктора Томенко, который выдвинулся на второй срок от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kprf.ru Фото: kprf.ru

Свои аргументы госпожа Хрусталева изложила в видеообращении, которое распространило РО Партии пенсионеров. «Курс президента и губернатора совпадает с основными программными моментами Партии пенсионеров»,— объяснила она.

Елена Хрусталева — депутат законодательного собрания Алтайского края. Ранее входила в состав фракции КПРФ, но в ноябре 2022 года бюро крайкома КПРФ приняло решение исключить из ее из партии за «дискредитацию партии и грубое нарушение партийной дисциплины», выразившиеся в поддержке предложенного губернатором бюджета края на 2023 год.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в середине августа о выходе из губернаторской гонки объявил кандидат от «Новых людей» Владислав Вакаев. Он также призвал поддержать кандидатуру господина Томенко. В числе кандидатов, помимо действующего губернатора, остаются депутаты заксобрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович («Коммунисты России»).

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Валерий Лавский