«Новые люди» потеряли кандидата

Владислав Вакаев, выдвинутый партией «Новые люди», отказался от дальнейшей борьбы за пост губернатора Алтайского края. Он заявил о поддержке действующего губернатора-единоросса Виктора Томенко, баллотирующегося на второй срок. Решение господина Вакаева вызвало непонимание у некоторых его соперников по губернаторской гонке, а его товарищи по партии извинились перед избирателями. Прекращение кампании господином Вакаевым сократило число кандидатов, за которых может призвать проголосовать своих избирателей региональное отделение (РО) КПРФ. В этом списке остались справоросс Евгения Боровикова и кандидат от ЛДПР Сергей Булаев. Сниматься с выборов они не планируют.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число кандидатов в губернаторы Алтайского края на сентябрьских выборах сократилось с шести до пяти

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Число кандидатов в губернаторы Алтайского края на сентябрьских выборах сократилось с шести до пяти

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число кандидатов в губернаторы Алтайского края на сентябрьских выборах 15 августа сократилось с шести до пяти. О выходе из предвыборной гонки заявил руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев, которого выдвинули «Новые люди».

«Последние несколько лет я занимаюсь реализацией четкой и понятной миссии — созданием современных и комфортных общественных пространств. Многое удалось сделать в этом направлении. Вижу, как эта миссия системно и последовательно реализуется в нашем крае: смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города. Вот почему считаю, что нужно поддержать команду Виктора Петровича Томенко, которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края. Уверен, нам удастся сделать еще больше в важном деле создания комфортной среды для жизни жителей наших городов и сел»,— объяснил господин Вакаев свое решение.

В избирательной комиссии Алтайского края подтвердили, что заявление кандидата поступило 15 августа.

Владислав Вакаев был зарегистрирован кандидатом всего 10 дней назад — 5 августа. «Надеемся на достойную и честную избирательную кампанию!» — отреагировал тогда на это событие аккаунт РО «Новых людей». За время участия Владислава Вакаева в кампании, по данным ГАС «Выборы», его избирательный фонд получил 20,09 млн руб. (данные на 2 августа), причем 20 млн руб. направило АНО «ЦСИ И РГИ». Решение господина Вакаева стало неожиданным для РО «Новых людей». Реготделение отметило, что информация стала известна из СМИ. «Кандидат, которого мы поддерживали, счел возможным единолично принять решение выйти из предвыборной гонки. Считаем, что таким поступком Владислав Вакаев предал не только партию, но и людей, которые его поддерживали»,— говорится в заявлении председателя РО. Партия принесла извинения тем, кто хотел поддержать «Новых людей» на выборах.

Таким образом, в избирательной кампании в Алтайском крае осталось пять участников. Помимо Виктора Томенко, это депутаты законодательного собрания региона Сергей Булаев (ЛДПР), Евгения Боровикова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», СРЗП), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Елена Хрусталева (Партия пенсионеров).

«С удивлением прочитал заявление Владислава Вакаева о снятии кандидатуры с губернаторских выборов. Недолго же он продержался! Ну, это его решение, надеюсь, он принял его самостоятельно. Я же пошел на эти выборы не для того, чтобы тихо слиться, а чтобы бороться и идти до конца»,— отреагировал на решение соперника господин Булаев. Госпожа Боровикова также подтвердила „Ъ-Сибирь“, что собирается «идти до конца».

«Изначально было понятно, что губернаторская кампания в Алтайском крае пройдет по „референдумному“ сценарию, с победой основного кандидата в первом туре. И снятие Владислава Вакаева с предвыборной гонки этому лишнее подтверждение, это решение не в рамках губернаторской кампании, а в следующий электоральный цикл. И Вакаев, и „Новые люди“ получили возможность, поддержав Томенко, снятием застолбить за собой возможность участия в следующих выборах и показали близость к команде губернатора. При этом еще и подсветив основные тезисы, с которыми в дальнейшем будут участвовать. И любое другое движение, если вдруг еще кто-то снимется, будет укладываться в эту логику»,— прокомментировал ситуацию „Ъ-Сибирь“ политолог Константин Лукин.

Владислав Вакаев вместе с Сергеем Булаевым и Евгенией Боровиковой входил в число кандидатов, одного из которых может поддержать на выборах РО КПРФ. Ранее депутат Госдумы РФ Мария Прусакова, выдвинутая коммунистами, не смогла собрать достаточное для преодоления фильтра число подписей муниципальных депутатов и глав. Пленум крайкома КПРФ 12 августа принял решение призвать избирателей либо вычеркнуть всех кандидатов в бюллетене, либо поддержать кандидата, которого руководство РО партии назовет позже. «При подсчете голосов недействительные бюллетени учитываются. Таким образом, снижаются шансы для кандидата от „Единой России“ набрать более 50% голосов и победить в первом туре»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ заместитель руководителя фракции КПРФ в заксобрании Антон Арцибашев. Фамилию же кандидата, по его словам, планируется назвать в начале сентября, когда снятие с выборов станет уже невозможным.

По словам Евгении Боровиковой, она «позитивно» относится к тому факту, что КПРФ может предложить своим избирателям проголосовать за ее кандидатуру. «Мы неоднократно предлагали какого-то кандидата общего от оппозиции. Понятно, что либералы не пойдут за меня голосовать, но социалисты, левонастроенные люди в принципе могут во мне увидеть того единого кандидата»,— предположила кандидат от СРЗП.

Валерий Лавский