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Коммерсантъ FM
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В Приморье вновь ожидаются сильные дожди

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на 29 и 30 августа. На большей территории региона ожидаются сильные ливни с ветром до 24 м/с на побережье. Ожидается подъем уровня рек до 2,5 м.

«Общее количество осадков за период дождя может составить до 140 мм», - информирует пресс-служба правительства Приморья.

«На большинстве рек края ожидается формирование и прохождение новой волны паводков. В условиях повышенной водности ожидаются выходы воды из берегов, с достижением критических отметок и подтоплением прилегающих территорий. Увеличится глубина и затопление подтопленных территорий»,— предупреждает Примгидромет.

В Приморье с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. Ущерб региону от наводнений оценивается в 7 млрд руб. Было подтоплено более 5 тыс. домовладений. Погибло шесть человек.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Приморье поддержат на плаву».

Алексей Чернышев, Владивосток

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