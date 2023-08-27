ФХР разрешила Федотову играть за ЦСКА и подтвердила дисквалификацию до 1 января

Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку ЦСКА на голкипера Ивана Федотова, однако он не сможет играть за клуб до окончания дисквалификации Международной федерации хоккея (IIHF) или ее снятия. Дисквалификация действует до 1 января 2024 года.

«После ее истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии санкций Федотов может выступать за ЦСКА»,— сообщили ТАСС в ФХР.

В 2022 году Иван Федотов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. Континентальная хоккейная лига 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт вратаря с московскими армейцами.

В «Филадельфии» настаивают, что заключенное в 2022 году соглашение должно действовать в сезоне-2023/24. 14 августа IIHF признала действительным контракт вратаря с «Филадельфией». В связи с нарушением правил IIHF Федотов был дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Голкипера ЦСКА признали “Флайером”».

Мария Федотова