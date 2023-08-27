В Орловской области найден упавший беспилотник

Вечером 26 августа в Орловской области под деревней Маслово в поле нашли упавший беспилотник, сообщает губернатор Андрей Клычков. По его словам, аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), опасности для жителей нет.

«Ситуация находится под контролем»,— написал господин Клычков в своем Telegram-канале, пообещав предоставить новую информацию в случае ее появления.

Средства РЭБ позволяют захватить контроль над аппаратом, принудительно его посадить или подменить координаты, чтобы увести в ложном направлении. Если РЭБ не сработала, то беспилотник могут сбить ракетами.

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Мария Федотова