Зампред Госдумы предложил ввести вознаграждение за сдачу наркотических закладок

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести вознаграждение за информацию о закладках с наркотиками. По мнению господина Даванкова, у правоохранительных органов недостаточно ресурсов для борьбы с закладками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Он предложил следующую схему: если полицейские оперативно не реагируют на заявления о наличии закладок в подъезде в течение нескольких часов, то гражданин должен будет их заранее предупредить о намерении сдать наркотики в отделение полиции и после этого получить вознаграждение.

«Именно жители домов чаще всего жалуются на сбытчиков… Решением проблемы может стать введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков и их сдачу в правоохранительные органы»,— говорится в обращении вице-спикера Госдумы (есть у ТАСС). Суммы вознаграждения могут устанавливаться приказом МВД РФ.

Также Владислав Даванков предложил создать единый информационный центр по борьбе с наркотиками и систему мотивации для полицейских бороться с трафаретами и закладками. Соответствующий эксперимент можно провести в Москве, считает парламентарий.

Самыми распространенными местами оставления закладок являются подоконники и подъезды жилых домов, батареи, электрические щитки, детские площадки и клумбы. Ответственность за хранение и закладку наркотиков регламентируется КоАП (ст. 6.8) и УК РФ (ст. 228).

Мария Федотова